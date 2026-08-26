Аквапарк під Києвом шукає інвестора: на завершення будівництва потрібно $5 млн

В Ірпені Київської області реалізують проєкт Riviera Club Aquapark — масштабного рекреаційно-розважального комплексу open-air формату з ресторанною інфраструктурою та концертними майданчиками. Для завершення будівництва ініціатори проєкту планується додатково залучити від $1 млн до $5 млн інвестицій.

Як пише Delo.ua, про це інформує Inventure.

Загальний бюджет Riviera Club Aquapark становить $13,5–14 млн, з яких $8,5 млн уже вкладено. Комплекс розмістився на ділянці 2,04 га (з них 0,4 га виділено під паркінг на 155 авто), а площа аквазони сягатиме 16 тис. м².

Розрахункова пропускна спроможність закладу — близько 1 000 відвідувачів на день. Основна аудиторія — мешканці Києва, Ірпеня, Бучі та Гостомеля.

Інфраструктура та концепція комплексу

Перша черга об'єкта охоплює дорослу зону з шістьма гірками, плавальний басейн (621,8 м²), дитячий водний комплекс, spray-зону, а також ресторан, фудкорт і бар. Для проведення концертів та івентів передбачено сцену (49 м²) і критий літній майданчик (738 м²). Друга черга передбачає спорудження банкетної зали, додаткового басейну з джакузі та VIP-зони.

Комплекс позиціонують як всесезонний leisure & entertainment простір: у холодну пору року тут планується облаштування ковзанки, зимового ярмарку та food-зони.

Фінансові показники та повернення капіталу

Очікуваний чистий прибуток за літній сезон: ~115 млн грн.

~115 млн грн. Потенційний чистий прибуток від зимового формату: ~19,6 млн грн.

~19,6 млн грн. Розрахунковий термін окупності: близько 5 років після виходу на оперативну потужність.

Залучене фінансування спрямують на завершення будівельно-монтажних робіт, закупівлю обладнання та благоустрій території. Умови участі інвесторів та корпоративна структура визначатимуться в ході перемовин.

Нагадаємо, що в Україні в 2026-2027 роках очікується бум відкриттів торговельних центрів. Передбачається, що у наступних роках український ринок торговельної нерухомості може вийти на рівень 2008–2009 років, коли щороку відкривалося понад 20 торгових центрів.