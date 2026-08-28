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Курс валют на 29-30 августа 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?

курс валют
Нацбанк установил официальный курс на выходные / Depositphotos

В эти выходные используются официальные курсы НБУ, установленные на пятницу.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 29-30 августа (суббота-воскресенье) на уровне пятницы, 28 августа.

Курс доллара

  • 1 доллар США – 44,54 грн.

Курс евро

  • 1 евро – 51,85 грн.
  • 1 злотый – 12,98 грн.

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках перед выходными выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа)
Доллар 44,39/ 44,89
Евро 51,64/ 52,30
Злотый 11,75/ 12,15

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 28 августа курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый
ПриватБанк 44,15/44,75 51,35/ 52,30 11,75/ 12,20
Ощадбанк 44,35/ 44,85 51,50/ 52,35 11,80/ 12,20
ПУМБ 44,40/ 45,00 51,70/52,50 11,80/ 12,10
Укргазбанк 44,35/ 44,85 51,50/ 52,35 11,80/ 12,20
Райффайзен 44,42/44,85 51,50/52,37

В течение июля официальный и наличный курс доллара оставались в узком диапазоне - 44,4-44,8 грн. Эксперты объясняют такую динамику активной политикой Национального банка, сдерживающего курсовые колебания благодаря валютным интервенциям и достаточному уровню международных резервов. В августе на валютный рынок могут повлиять как сезонные факторы, так и ситуация с международной финансовой поддержкой Украины. Что ждать от курса в августе, объясняет Delo.ua.

Автор:
Светлана Манько

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