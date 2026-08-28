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Курс валют на 29-30 серпня 2026 року: скільки коштує долар, євро та злотий?

курс валют
Нацбанк встановив офіційний курс на вихідні / Depositphotos

Цими вихідними використовуються офіційні курси НБУ, які було встановлено на п'ятницю.

Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 29-30 серпня (субота-неділя) на рівні п'ятниці, 28 серпня.  

Курс долара

  • 1 долар США – 44,54 грн.

Курс євро

  • 1 євро – 51,85 грн.
  • 1 злотий –  12,98 грн.

Курс валют в обмінниках

За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках перед вихідними виглядає наступним чином:

Валюта Курс (купівля/продаж)
Долар 44,39/ 44,89
Євро 51,64/ 52,30
Злотий 11,75/ 12,15

Курс долара, євро і злотого в касах банків

У різних банках України станом на 28 серпня курс валют виглядає так (купівля/продаж):

Банк / Валюта Долар Євро Злотий
ПриватБанк 44,15 / 44,75 51,35/ 52,30 11,75/ 12,20
Ощадбанк 44,35/ 44,85 51,50/ 52,35 11,80/ 12,20
ПУМБ 44,40/ 45,00 51,70 / 52,50   11,80/ 12,10
Укргазбанк 44,35/ 44,85 51,50/ 52,35 11,80/ 12,20
Райффайзен 44,42 / 44,85 51,50 / 52,37

Упродовж липня офіційний та готівковий курси долара залишалися в доволі вузькому діапазоні - 44,4–44,8 грн. Експерти пояснюють таку динаміку активною політикою Національного банку, який стримував курсові коливання завдяки валютним інтервенціям і достатньому рівню міжнародних резервів. Водночас у серпні на валютний ринок можуть вплинути як сезонні фактори, так і ситуація з міжнародною фінансовою підтримкою України. Чого чекати від курсу у серпні, пояснює Delo.ua.

Автор:
Світлана Манько

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