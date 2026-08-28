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Курс валют на 29-30 серпня 2026 року: скільки коштує долар, євро та злотий?
Цими вихідними використовуються офіційні курси НБУ, які було встановлено на п'ятницю.
Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 29-30 серпня (субота-неділя) на рівні п'ятниці, 28 серпня.
Курс долара
- 1 долар США – 44,54 грн.
Курс євро
- 1 євро – 51,85 грн.
- 1 злотий – 12,98 грн.
Курс валют в обмінниках
За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках перед вихідними виглядає наступним чином:
|Валюта
|Курс (купівля/продаж)
|Долар
|44,39/ 44,89
|Євро
|51,64/ 52,30
|Злотий
|11,75/ 12,15
Курс долара, євро і злотого в касах банків
У різних банках України станом на 28 серпня курс валют виглядає так (купівля/продаж):
|Банк / Валюта
|Долар
|Євро
|Злотий
|ПриватБанк
|44,15 / 44,75
|51,35/ 52,30
|11,75/ 12,20
|Ощадбанк
|44,35/ 44,85
|51,50/ 52,35
|11,80/ 12,20
|ПУМБ
|44,40/ 45,00
|51,70 / 52,50
|11,80/ 12,10
|Укргазбанк
|44,35/ 44,85
|51,50/ 52,35
|11,80/ 12,20
|Райффайзен
|44,42 / 44,85
|51,50 / 52,37
Упродовж липня офіційний та готівковий курси долара залишалися в доволі вузькому діапазоні - 44,4–44,8 грн. Експерти пояснюють таку динаміку активною політикою Національного банку, який стримував курсові коливання завдяки валютним інтервенціям і достатньому рівню міжнародних резервів. Водночас у серпні на валютний ринок можуть вплинути як сезонні фактори, так і ситуація з міжнародною фінансовою підтримкою України. Чого чекати від курсу у серпні, пояснює Delo.ua.