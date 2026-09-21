Штраф на €403 млн: Google покарали в ЄС за незаконний збір геолокації користувачів

Ірландська комісія із захисту даних оштрафувала компанію Google на 403 млн євро (близько 463 млн доларів) за порушення правил обробки геолокаційних даних користувачів.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Bloomberg.

Розслідування проти техногіганта розпочали після низки скарг від європейських організацій із захисту прав споживачів. Наглядовий орган встановив, що сервіси корпорації Alphabet порушували правила під час відстеження місцеперебування користувачів, а також фіксації їхньої активності в інтернеті та додатках.

Окрім виплати штрафу, регулятор зобов'язав компанію усунути порушення та узгодити обробку даних із нормами ЄС протягом шести місяців.

Прихована реклама та аргументи компанії

За словами заступника голови регулятора Грема Дойла, через приховані налаштування люди не усвідомлювали реальних масштабів стеження:

користувачі могли не здогадуватися, що інформацію про їхнє місцеперебування збирають для показу персоналізованої реклами та визначення інтересів;

через непрозорість системи споживачі фактично втрачали контроль над власними персональними даними;

це вже четвертий за розміром штраф в історії європейського регулятора після впровадження загального регламенту захисту даних (GDPR);

у Google заявили, що справа стосується старих правил, які вже оновили, а з 2019 року компанія запровадила прості інструменти для керування історією геолокації.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що материнська компанія Google сплатить понад $340 млн для врегулювання позову у Великій Британії. Корпорація Alphabet погодилася на виплату, щоб закрити колективні претензії щодо завищених комісій за завантаження застосунків у магазині Google Play.