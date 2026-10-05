Польша обвинила Google в давлении на медиа: компании грозит штраф до $44,6 млрд

Польский антимонопольный регулятор UOKiK заподозрил корпорацию Google в злоупотреблении доминирующим положением на рынке во время переговоров с местными медиа о выплатах за использование их новостного контента.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Reuters.

Претензии ведомства касаются того, как технологический гигант согласовывает вознаграждение за показ новостных статей и отрывков в поисковике Google Search, а также в сервисах Google News и Discover. Претензии выдвинуты четырем юридическим лицам группы: Alphabet Inc, Google LLC, Google Ireland Limited и Google Poland. Ни одна из компаний пока не ответила на запрос о комментариях.

В чем именно обвиняют IT-гиганта

По данным регулятора, Google не предоставил польским издателям необходимые данные для реальной оценки коммерческих предложений. Это создало информационный дисбаланс и помешало провести честные и справедливые переговоры:

глава ведомства Томаш Хрустный отметил, что крупные технологические компании не могут ставить себя выше закона;

отсутствие полной информации превратило переговоры в фикцию, из-за чего Google фактически навязывал собственные условия;

спор возник после внесения поправок в законодательство Польши об авторском праве в 2024 году, которые ввели директиву ЕС по обязательной оплате онлайн-платформ за использование журналистских материалов.

Расследование польского регулятора ведется независимо, хотя и по согласованию с Европейской комиссией. Оно не связано с отдельной проверкой Еврокомиссии от декабря 2025 г., которая изучает возможное использование контента СМИ для тренировки ИИ-сервисов Google без согласия авторов и выплат.

Также отмечается, что это не первый судебный спор вокруг компании в стране: в декабре 2024 года польский сервис сравнения цен Ceneo (группа Allegro) подал иск против Alphabet на 2,33 млрд злотых (около 568 млн долларов) из-за антиконкурентного поведения.

Какое наказание грозит компании

Польское законодательство предусматривает, что максимальный штраф за злоупотребление монопольным положением может составить до 10% общего годового оборота компании-нарушителя.

В случае материнской компании Alphabet Inc. 10% годового мирового оборота составляет около 40,3–44,6 млрд долларов США. В частности, по итогам 2025 финансового года, когда годовая выручка Alphabet впервые превысила отметку в 400 млрд долларов и составила 402,84 млрд долларов, 10% равняется 40,28 млрд долларов. С учетом актуальных показателей дохода (около 445,87 млрд. долларов) сумма потенциального штрафа может достигать 44,58 млрд. долларов.

Напомним, ранее сообщалось, что Google судится с ЕС по требованию открыть Android для посторонних ИИ-ботов. Google обжалует попытку Европейского Союза заставить ее открыть операционную систему Android для конкурирующих сервисов искусственного интеллекта и передать поисковые данные сторонним провайдерам.