ЄС готує новий податок, щоб стягнути гроші з Google, Apple та Meta

Європейська комісія розглядає можливість запровадження широкого податку на всі великі корпорації, щоб отримати додаткові доходи від провідних технологічних компаній США та уникнути заходів у відповідь з боку адміністрації Дональда Трампа.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Financial Times.

За словами шести поінформованих посадовців, Брюссель шукає способи залучити більше надходжень від таких груп, як Apple, Meta та Google, не виділяючи їх в окрему цільову категорію. Вашингтон раніше погрожував торговельною відповіддю країнам, які впроваджують прямі збори на цифрові послуги.

Дискусії тривають на тлі переговорів щодо спільного бюджету блоку та внутрішніх бюджетних обмежень у країнах ЄС, тоді як глобальні зусилля щодо оподаткування прибутків транснаціональних корпорацій зайшли в глухий кут.

Як планують змінити корпоративний податок

Брюссель розглядає зміни до наявної ініціативи під назвою «Корпоративний ресурс для Європи» (Core):

чинна версія пропозиції зобов'язує всі компанії, що працюють у ЄС із річним доходом понад 100 млн євро, сплачувати щорічний фіксований податковий внесок;

у поточному вигляді механізм охоплює лише невелику частку прибутків транснаціональних компаній і викликає опір більшості країн блоку, оскільки ставить у невигідне становище багато середніх європейських підприємств;

зміна порогових показників для охоплення лише надвеликих корпорацій дозволить одночасно збільшити збори з технологічних груп і захистити європейський середній бізнес;

новий податок поширюватиметься на всі типи підприємств, а не лише на сектор цифрових послуг.

Збір Core входить до пакета із п'яти нових власних ресурсів, які з 2028 року мають спільно залучати близько 60 млрд євро на рік до спільного бюджету ЄС. Для затвердження змін знадобиться згода всіх 27 країн блоку.

Загроза з боку США та статус глобальної угоди

Попередні міжнародні зусилля з оподаткування цифрових гігантів зупинилися. Угода 2021 року під егідою ОЕСР, яка мала зобов'язати великі корпорації сплачувати податки в країнах отримання доходу, заблокована після переобрання президента США Дональда Трампа у 2024 році — посадовці ЄС фактично вважають домовленість мертвою.

Прямий цифровий податок навряд чи здобуде підтримку країн блоку через побоювання помсти США. Франція, Італія, Іспанія та Австрія вже мають національні цифрові збори, через що Вашингтон почав розслідування за статтею 301, що загрожує цим країнам торговельними митами.

Європейська комісія та організація CCIA, яка представляє інтереси американських техногігантів, відмовилися від коментарів щодо переговорів про новий збір. Водночас речник Єврокомісії повідомив, що вона готова підтримати Раду ЄС та Європарламент у досягненні домовленості щодо пакета нових власних ресурсів цього року для забезпечення фінансування спільних пріоритетів на наступне десятиліття.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Google судиться з ЄС через вимогу відкрити Android для сторонніх ШІ-ботів. Компанія оскаржує спробу Європейського Союзу змусити її відкрити операційну систему для конкуруючих сервісів штучного інтелекту та передати пошукові дані стороннім провайдерам.