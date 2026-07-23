Дефицит в $6 млрд: Google впервые ушел в минус из-за расходов на ИИ

Американский технологический гигант Google во втором квартале претерпел отрицательный свободный денежный поток в размере $5,9 млрд. Это произошло впервые с момента выхода компании на биржу несколько десятилетий назад из-за массированных инвестиций в инфраструктуру искусственного интеллекта.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Financial Times.

Для финансирования масштабного строительства дата-центров и закупки оборудования Alphabet повысил прогноз капитальных затрат (capex) на 2026 год до $195–205 млрд (против предварительно объявленных $180–190 млрд). Во II квартале капитальные расходы составили $44,9 млрд, что и вывело чистый денежный поток в минус. На фоне этих новостей акции компании на послеторговой сессии упали примерно на 3,5%.

Финансовый директор Alphabet Анат Ашкенази отметила, что свободный денежный поток будет оставаться под давлением и в дальнейшем, поскольку инвестиции в техническую инфраструктуру необходимы для сохранения лидерства в области ИИ.

Ключевые финансовые показатели за II квартал:

Общая выручка: выросла до $120 млрд (против $96,4 млрд годом ранее), превысив прогнозы аналитиков в $117 млрд.

Облачный бизнес (Google Cloud): показал скачок на 82% — до $24,8 млрд.

Поисковый бизнес: вырос на 17% — до $63,3 млрд (несколько ниже ожиданий рынка).

Чистая прибыль: выросла в четыре раза — до $112 млрд (благодаря переоценке инвестиционных активов, в том числе доли в SpaceX).

Операционная прибыль: выросла на 30% — до $40,8 млрд, операционная маржа составила 34%.

Привлечение капитала и новые модели

Масштабные расходы направлены на обслуживание портфеля невыполненных облачных контрактов, который на конец квартала вырос до $514 млрд. На фоне роста расходов Alphabet впервые за более чем два десятилетия привлек $85 млрд путем продажи новых акций и взял около $100 млрд долговых обязательств.

Генеральный директор Google Сундар Пичаи заявил, что сейчас компания фокусирует вычислительные мощности на тренировке новой флагманской модели искусственного интеллекта Gemini 4, а темпы релизов новых продуктов ускорятся.

Всего четыре крупнейших технологических гиперскейлера (Google, Meta, Microsoft и Amazon) в 2026 году суммарно направят на инфраструктуру ИИ более $725 млрд.

Напомним, ранее сообщалось, что для оптимизации работы своих моделей искусственного интеллекта Google разрабатывает собственный серверный чип, призванный ускорить вычисления и снизить зависимость от сторонних поставщиков.