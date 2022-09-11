Энергокризис: в Париже сократят время подсветки Эйфелевой башни

В связи с обострением энергетического кризиса во Франции мэр Парижа Энн Идальго предлагает сократить время освещения Эйфелевой башни.

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Об этом пишет Le Journal du Dimanche.

Такой шаг связан с энергетическим кризисом, ростом цен и чрезвычайной климатической ситуацией в стране.

Полное отключение подсветки Эйфелевой башни – один из пунктов плана "энергетической трезвости" для Парижа от властей города.

Правда, экономия пока не выглядит слишком существенной.

Речь идет о том, что 336 прожекторов будут отключаться в 23:45, когда последний посетитель покинет башню (а не в час ночи, как это происходит сейчас).

"Достигнутая экономия энергии не будет феноменальной", - признают и сами городские власти, но мэр Парижа добавляет, что "Эйфелева башня как самый посещаемый памятник в мире, должна показать пример".

Отмечается, что на ночное освещение вышки приходится всего 4% годового счета за электроэнергию.

Эйфелева башня, построенная 133 года назад, освещалась всегда. Ее конструктор Гюстав Эйфель зажег около 10 тысяч газовых фонарей в вечер ее открытия в 1889 году. В 1900 году газ был заменен на электричество. С 1958 года здание освещалось снаружи 1290 прожекторами. А в 1985-м ее начали окрашивать в привычный золотистый цвет 336 фонарей, разместившихся внутри конструкции. В 2004 году натриевые лампы были заменены на более экономичные прожекторы мощностью 600 Вт. С наступлением сумерек освещение включается автоматически.

Напомним, Федеральное правительство Швейцарии хочет принять жесткие меры для экономии газа зимой. За чрезмерное использование тепла швейцарцам грозит штраф или тюрьма.