Украина начала импортировать газ из Европы через Молдову

Украинские трейдеры начали транспортировать газ из стран Европы через Молдову с последующей закачкой его в украинские хранилища.

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Об этом сообщает ООО "Оператор ГТС Украины".

Речь идет о виртуальном реверсе, который стал возможным благодаря недавно принятому решению правительства Молдовы. Суть этой услуги заключается в оптимизации транспортной работы операторов газотранспортных систем, в частности, при наличии спроса на транспортировку через границу в обоих направлениях.

В таком случае операторы осуществляют физическую транспортировку только в одном направлении, а в другом – газ транспортируется с использованием виртуального реверса (или backhaul). Тогда топливо физически не перемещается через границу, а стороны осуществляют взаимозачет.

Как подчеркивают в ведомстве, это один из самых прогрессивных коммерческих методов европейского рынка газа. Он имеет очевидные преимущества, такие как экономия топливного газа и уменьшение выбросов CO2.

"В прошлом году страны Европы, даже на фоне войны, убедились в важности украинских газовых хранилищ и надежности Украины как партнера. Газовая инфраструктура Украины сыграла роль буфера между сезонными пиками спроса и предложения, а также обеспечила необходимую гибкость энергосистемы стран Европы при использовании возобновляемой энергии", – считает и.о. гендиректора ОГТСУ Павел Станчак.

По его словам, ведомство совместно с "Укртрансгазом" продолжают предоставлять трейдерам услуги short haul и "таможенный склад".

"Мы предлагаем нашим партнерам кооперацию, которая укрепит энергетический рынок Европы и будет способствовать дальнейшей интеграции Украины", – подчеркнул Станчак.

Он добавил, что на сегодняшний день Украина имеет возможность осуществлять виртуальный реверс со всеми операторами ГТС сопредельных стран Европы, ключевая предпосылка – наличие ресурса в системе.

Отметим, Молдова пытается отказаться от российского газа, поскольку имеет дело с отключениями электроэнергии, частично вызванными атаками Москвы на энергетическую инфраструктуру соседней Украины, а также сокращающим поставки российским поставщиком газа "Газпромом".

Ранее российский газовый монополист "Газпром" заявил, что некоторая часть поставок поставляемого в Молдову газа оседает в украинских газохранилищах. Поэтому "Газпром" снизил объемы поставок газа в Молдову.