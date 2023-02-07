Україна почала імпортувати газ з Європи через Молдову

Українські трейдери почали транспортувати газ із країн Європи через Молдову з подальшим закачуванням його до українських сховищ.

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Про це повідомляє ТОВ "Оператор ГТС України".

Ідеться про віртуальний реверс, яким стало можливим користуватися завдяки нещодавно ухваленому рішенню уряду Молдови. Суть цієї послуги полягає в оптимізації транспортної роботи операторів газотранспортних систем, зокрема за наявності попиту на транспортування через кордон в обох напрямках.

У такому випадку оператори здійснюють фізичне транспортування лише в одному напрямку, а в іншому – газ транспортується з використанням віртуального реверсу (або backhaul). Тоді паливо фізично не переміщується через кордон, а сторони здійснюють взаємозалік.

Це один із найбільш прогресивних комерційних методів європейського ринку газу. Він має очевидні переваги, такі як економія паливного газу та зменшення викидів СО2.

"Минулого року країни Європи, навіть на тлі війни, переконались у важливості українських газових сховищ і надійності України як партнера. Газова інфраструктура України відіграла роль буферу між сезонними піками попиту та пропозиції, а також забезпечила необхідну гнучкість енергосистеми країн Європи при використанні відновлюваної енергії", – вважає в.о. гендиректора ОГТСУ Павел Станчак.

За його словами, відомство спільно з "Укртрансгаз" продовжують надавати трейдерам послуги short haul та "митний склад".

"Ми пропонуємо нашим партнерам кооперацію, яка зміцнить енергетичний ринок Європи та сприятиме подальшій інтеграції України", - підкреслив Станчак.

Він додав, що на сьогодні Україна має можливість здійснювати віртуальний реверс з усіма операторами ГТС суміжних країн Європи, ключова передумова – наявність ресурсу в системі.

Зазначимо, Молдова намагається відмовитися від російського газу, оскільки має справу з відключеннями електроенергії, частково спричиненими атаками Москви на енергетичну інфраструктуру сусідньої України, а також російським постачальником газу "Газпромом", який скорочує поставки.

Раніше російський газовий монополіст "Газпром" заявив, що деяка частина поставок газу, що постачається до Молдови осідає в українських газосховищах. Через це "Газпром" знизив об'єми поставок газу до Молдови.