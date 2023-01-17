Конец транзита. Как будет работать газотранспортная система Украины без российского газа

2023 год может стать в последний год, когда Украина будет транспортировать российский газ. После окончания транзитного соглашения 1 января 2024 газотранспортная система Украины будет работать для удовлетворений внутреннего спроса и для транзита газа между странами Европы.

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Действующее соглашение по транзиту российского газа через территорию Украины было подписано "Нафтогазом" и "Газпромом" в конце 2019 года. Она была подписана сроком на пять лет и предполагала, что в течение 2020 года гарантированные объемы прокачки газа составят 65 млрд куб. м газа в год, а минимальные гарантированные объемы на 2021-2023 годы составят 40 млрд куб. м газа. Однако ожидалось, что фактические объемы транзита газа через Украину будут больше .

Но в 2021 году "Газпром" начал сокращать поставки газа в Европу через украинскую ГТС и этим спровоцировал стремительный рост цен на европейских газовых хабах и энергетический кризис в Европе . Таким образом, Кремль, готовясь к полномасштабной войне, хотел путем экономического шантажа удержать европейские демократические страны от вмешательства и помощи Украине. Параллельно с этим Кремль развивал альтернативный трубопровод Северный поток-2, который вместе с Северным потоком-1 должен был обезопасить поставки газа в ЕС на время войны и закрепить власть Газпрома на европейском газовом рынке.

Однако после вторжения результат оказался противоположным тому, на который рассчитывали в Кремле. Европейскому союзу удалось диверсифицировать поставки голубого топлива , а "Северные потоки" были уничтожены из-за диверсии . В результате доля России на газовом рынке ЕС упала с 40% до менее 9%. Сам рынок тоже сильно изменился - в Европе теперь активно развивают направление LNG, что позволит максимально диверсифицировать поставки и больше не зависеть от капризов и амбиций диктаторов.

Пока почти все Европейские страны либо уже отказались от российского газа, либо планируют сделать это в будущем. Исключения привержены России Сербия и Венгрия. Также пока нет альтернатив Молдова, ей российский газ нужен для Молдавской ГРЭС, которая находится на территории самопровозглашенной "Приднепровской Молдавской республики" и которая обеспечивает электроэнергией Кишенев.

В настоящее время транзит газа через Украину вместе с Турецким потоком являются последними каналами, позволяющими "Газпрому" продавать свой газ на Европейском рынке. После начала полномасштабной войны Украина не прекратила транзиту, давая странам ЕС время диверсифицировать поставки газа, а также сохраняя за собой репутацию надежного транзитного партнера.

После того как действующее соглашение между "Нефтегазом" и "Газпромом" закончится причин для продолжения транзита уже не будет. Способность газотранспортной системы Украины к распределению газа сейчас не зависит от наличия в ней российского газа, как это было в 2009 году, поэтому сама ГТС будет переориентирована на внутренние потребности Украины и на транзит между соседними с нами странами ЕС.

Нужен нам новый транзитный контракт?

Директор по аналитическим исследованиям DiXi Group Роман Ницович говорит, что наиболее вероятным является сценарий полного прекращения транзита российского газа через Украину. Сейчас на европейском рынке российского газа покупают все меньше, поэтому есть даже вероятность того, что Газпром сам в одностороннем прекратит поставлять газ по ГТС Украины. Он может это сделать по условиям действующего контракта, однако ему придется оплатить законтрактованные объемы вне зависимости от того, сколько газа подается в систему.

“Мы видим, что даже по состоянию на сегодняшний день объемы реальной прокачки составляют лишь около трети от законтрактованных. Газпром даже на газ использует только треть от объемов, которые он оплачивает. Конечно, здесь даже имея контракт имеем оплату за законтрактованные объемы, а не за реальное использование. Поэтому сценарий прекращения транзита наиболее вероятен и к этому наш оператор точно будет готов”, - говорит Ницович.

По его словам, даже в случае если ГТС Украины в дальнейшем будет использоваться для транзита российского газа прямых переговоров, как раньше уже не будет.

«Вполне возможно, что россияне будут пытаться переподписать контракт. С другой стороны, украинская сторона всегда была надежным предоставлятелем услуг транзита. Я думаю, что, скорее всего, наиболее приемлемым вариантом будет заключение соглашений с европейскими компаниями с тем, чтобы они получали газ на восточной границе и мы предоставляли услуги этим компаниям по перемещению этого газа”, - говорит эксперт.

Вместе с этим он отмечает, что за последний год россияне приобрели репутацию ненадежного поставщика, поэтому даже при отсутствии решения об эмбарго на российский газ россия потеряла рынок ЕС.

“Отдельные страны не отказались от сотрудничества. Они укрепили и продолжают сотрудничество с "Газпромом". Например, "Венгрия", которая оппонировала, собственно, оппонировала идеи трубопроводного эмбарго даже на российскую нефть. Что уж говорить о газе. Пока нет консенсуса в ЕС относительно эмбарго на газ. Но чем меньше российского газа будет поступать, тем больше будет аргументов, почему это необходимо”, - говорит Ницович.

Ведущий эксперт "Центра Разумкова" и бывший директор департамента по коммуникациям "Нафтогаза" Максим Белявский говорит, что подписание нового транзитного контракта с "Газпромом" будет идти вразрез с украинской дипломатией, которая сейчас активно добивается введения эмбарго на российские углеводороды.

“Россия за последние 11 месяцев закрепила с собой ярлык террориста, нанесла непоправимый ущерб, как объектам инфраструктуры, так и гражданам Украины. Украина с точки зрения дипломатии активно выступает за введение эмбарго на российские углеводороды, активно выступает за разоружение РФ в экономической плоскости. Поэтому новый контракт – это нонсенс”, - говорит Белявский.

Он отмечает, что позиция Украины это разоружение России, в том числе в экономической плоскости. Вместе с этим россияне уже нарушали условия контракта, когда требовали от Оператора ГТС прокачивать объемы газа через точку входа "Сохрановка" , которая находилась на оккупированных территориях и не контролировалась украинскими властями. Тогда россияне просто прекратили транзит, хотя альтернативой была прокачка газа через точку входа "Суджа" . Тогдашний руководитель "Нафтогаза" Юрий Витренко даже обещал подать иск по арбитражу . Сейчас объемы прокачки газа ниже законтрактованных, поэтому у Украины есть все шансы получить компенсацию за причиненный “Газпромом” убытки через международные суды.

Как будет работать ГТС Украины?

Ницович говорит, что после прекращения транзитного контракта ГТС Украины можно переориентировать на транзит голубого топлива по двум направлениям. Первое направление это Север-Юг, когда в ГТС будет поступать газ из Польши и будет идти транзитом в такие страны как Словакия. Также возможно направление Юг-Север, когда газ в Украину будет поступать через Румынию и Молдову. Еще одним направлением, по которому будет прокачиваться газ для внутренних потребителей в Украине, является Запад-Восток.

“Что касается северного направления, то газ можно брать в Польше. Речь идет о терминалах LNG в Польше и Литве. Кроме того, запущен Baltic Pipe, это норвежский газ, который будет приходить в Польшу. Польша также получает газ из Германии, то есть разного происхождения газ, который может быть транспортирован через ГТС Украины. В прошлом году Оператор ГТС предоставлял услуги по транспортировке транзитного газа из Польши в Словакию. То есть это направление тоже востребовано”

В свою очередь, Белявский отмечает, что Украина может транспортировать с южного направления азербайджанский газ для нужд европейских потребителей.

“Азербайджанский газ уже поставляется на украинский рынок через Турцию. Сейчас российская сторона представляет свой газ для транспортировки в ЕС в режиме 35 млн куб. м в сутки, это примерно 12 млрд куб. м в год. Сейчас мы можем получать эти же 12 млрд куб. м азербайджанского газа с южного направления и транспортировать их в страны ЕС”, - говорит эксперт.

Вместе с этим он отмечает, что проблемы энергетической зависимости Молдовы могут быть решены из-за поставок румынского газа, или после победы Украины в войне, когда можно будет легко решить проблему с непризнанной ПМР и Молдавской ГРЭС, которая находится на ее территории.

Директор специальных программ НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев говорит, что главной функцией украинской ГТС станет снабжение газа для внутренних нужд Украины.

ГТС будет переориентирована на потребности внутренних потребителей, на внутренние потребности. По большому счету, это уже сделано. ГТС начали модернизировать после заключения действующего контракта, поскольку было понятно, что более 40 млрд куб. м газа прокачивать не удастся, хотя раньше прокачивали около 100 млрд куб. м в год. А что тогда делать с другими трубами? Давление соответственно стало меньше и нужно было переоборудовать компрессорные станции на обслуживание внутренних сетей. Это было сделано поэтому даже вопрос прекращения транзита не должен сказаться на распределении газа. Хотя еще в 2008 году прекращение транзита было большой проблемой», – говорит Рябцев.

По его словам, после прекращения транзита Оператор газотранспортной системы останется, поскольку его задачей является не только транзит, но и передача газа между трубами высокого и среднего давления для газораспределительных компаний в регионах. По аналогии на рынке электроэнергии НЭК "Укрэнерго" обеспечивает снабжение электроэнергией высоковольтными линиями электропередач, а операторы систем распределения распределяют их в регионах. К тому же данная практика отвечает европейским нормам по рынку газа.

“Сейчас идет процесс интеграции нашей газотранспортной системы с европейской системой ENTSO-G, объединяющей газотранспортные системы континентальной Европы. Физически наши газопроводы уже объединены, но мы интегрируемся в эту систему в плане балансировки объемов газа, одинаковых регламентов работы, синхронизированных планов”, - говорит Рябцев.