Україна вирішила припинити транзит газу через окуповану територію

Через цю компресорну станцію "Новопсков" проходило майже третину транзиту газу з Росії до Європи.

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Оператор ГТС України заявив про припинення транзиту газу через окуповану північ Луганської області через втрату контролю над компресорною станцією "Новопсков". Про це йдеться на сайті ВДТСУ.

Більше того, втручання окупаційних сил у технологічні процеси, зміни режимів роботи об'єктів ГТС, включаючи несанкціоновані відбори газу з транзитного потоку, поставили під загрозу стабільність та безпеку роботи всієї української газотранспортної системи.

Зазначені дії згідно з чинним транзитним контрактом є обставинами непереборної сили (форс-мажор), які виключають виконання зобов'язань на точці з'єднання ДВС "Сохранівці", а також прикордонної компресорної станції "Новопсков". З цієї причини з 07:00 11 травня 2022 року прийом газу в ГТС України у фізичній точці з'єднання "Сохранівці" здійснюватися не буде.

ВДТСУ готова перенести недоступні потужності на другу фізичну точку з'єднання "Суджа", яка знаходиться на контрольованій Україною території Сумської області.

Нагадаємо, що РДК направила 200 млн. гривень на відновлення інфраструктури в Україні.