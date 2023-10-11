Польша решила забрать у российского "Газпрома" часть газопровода "Ямал-Европа"

Нефтегазовая компания Польши Orlen получит полный контроль над польским участком газопровода Ямал – Европа. Этот участок контролирует совместное предприятие Orlen и "Газпрома". Однако доля "Газпрома" была заморожена после того, как компания попала под польские санкции.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что участок газопровода контролировала компания Europol Gaz – совместное предприятие Orlen и "Газпрома" (у каждого по 48%).

Ожидается, что Europol Gaz выкупит принадлежащие "Газпрому" акции и Orlen получит контроль над системой трубопроводов, длиной 684 км и насчитывающей пять компрессорных станций. При этом, управляется этот участок принадлежащей государству польской компанией Gaz-System.

"Газпром" попал под санкции Польши в 2022 году, а его активы были заморожены. Ранее власти Польши говорили, что намерены изъять долю "Газпрома" у Europol Gaz.

Как сообщил глава польского нефтяного концерна Orlen Даниэль Обайтеко, после того, как решение Министерства развития и технологий станет окончательным, Orlen возьмет на себя контроль над транзитной газопроводной системой.

По его словам, данное решение станет шагом для возобновления полного контроля польских предприятий над стратегической газовой инфраструктурой страны.

"В течение десятилетий Польша зависела от поставки природного газа из России – 10 лет назад на ее долю приходилось примерно 80% импорта этого сырья", – отметил Обайтеко.

Он также добавил, что с 2022 года Польша полностью независима от российского газа из России.

Отметим, "Газпром" в апреле 2022 года приостановил поставки газа в Польшу из-за отказа страны платить в рублях. В мае 2023 года Europol Gaz подала иск против "Газпрома" на 6 млрд злотых (свыше $1,4 млрд). Компания требовала возместить упущенную выгоду из-за прекращения поставок газа.