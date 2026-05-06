Польська Orlen встановила рекорд капіталізації і обійшла "Газпром"

Польська Orlen встановила рекорд капіталізації / Вікіпедія
Польська Orlen встановила рекорд капіталізації / Вікіпедія

Польська нафтогазова група Orlen зафіксувала новий історичний максимум капіталізації на Варшавській фондовій біржі, обійшовши російський "Газпром" за ринковою вартістю. 

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Еxpro.

За підсумками торгів 5 травня капіталізація компанії перевищила 160 млрд злотих або близько 45 млрд доларів США.

Акції Orlen зросли до понад 140 злотих за папір, додавши 2,51% за день. Це дозволило компанії піднятися на 44 місце у світовому рейтингу нафтогазових компаній і випередити австралійську Woodside Energy.

У порівнянні з російським "Газпромом" розрив у вартості продовжує зростати. Ринкова капіталізація російської компанії оцінюється приблизно у 37,25 млрд доларів, що ставить її на 47 позицію. Ще кілька років тому "Газпром" оцінювався приблизно у 200 млрд доларів.

Основні фактори зростання Orlen:

  • високі маржі нафтопереробки на рівні близько 32 доларів за барель
  • інтеграція активів Lotos та PGNiG
  • розвиток видобувного сегмента
  • підвищений інвестиційний інтерес до європейських енергетичних компаній

Аналітики PKO BP прогнозують можливий рекордний дивіденд Orlen за підсумками 2026 року на рівні 8 злотих на акцію. Агентство Moody’s підтвердило довгостроковий рейтинг компанії на рівні AAA зі стабільним прогнозом.

У глобальному рейтингу нафтогазових компаній попереду Orlen залишаються російські "Новатек" з оцінкою близько 45,3 млрд доларів та "Лукойл" із капіталізацією близько 47,9 млрд доларів, однак різниця між ними скорочується до кількох мільярдів.

Зростання вартості польського концерну відбувається на тлі підвищеної волатильності енергетичних ринків і зміни структури глобальних потоків нафти та газу.

Нагадаємо, ще два роки тому Orlen отримала повний контроль над польською ділянкою газопроводу Ямал - Європа. Цю ділянку контролює спільне підприємство Orlen та "Газпрому". Однак, частка "Газпрому" була заморожена після того, як компанія потрапила під польські санкції.

Автор:
Тетяна Гойденко