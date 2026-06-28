Украина привлекла почти 2 млрд евро на энергетику: какие соглашения подписали на URC2026

Украина достигла договоренностей по финансированию энергетических проектов на общую сумму около 2 млрд евро в рамках Конференции по восстановлению Украины URC2026 в Гданьске. В ходе мероприятия было подписано 28 международных соглашений в сфере энергетики.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение министра энергетики Дениса Шмыгаля.

Среди ключевых договоренностей:

Экспортно-импортный банк США подписал письмо о намерениях по финансированию проектов группы "Нефтегаз" на сумму до 300 млн долларов для закупки американского оборудования, работ и услуг.

Правительство Великобритании подтвердило государственные гарантии для кредита в 210 млн фунтов стерлингов на поставку ядерного топлива компании Urenco для украинских АЭС в течение следующих двух лет.

IFC, ЕБРР, BSTDB, BII Ukraine и Swedfund согласовали финансирование ветровой электростанции мощностью 189 МВт на сумму 191,2 млн. евро. Проект будут реализовываться дочерними компаниями "Галнефтегаза".

Подписано соглашение с немецкой компанией Notus Energy по кредиту в 65 млн евро для строительства ветровой электростанции мощностью 120 МВт.

ДТЭК и GE Vernova договорились о строительстве парогазовой электростанции мощностью 650 МВт с общим объемом инвестиций в 900 млн евро.

ЕБРР вместе с Германией и Норвегией привлекает 55 млн евро в программу RAMP-UP, которая должна поддержать создание 1 ГВт новых мощностей возобновляемой энергетики и мобилизовать до 1,5 млрд евро инвестиций.

"Укрэнерго" получит кредит на 90 млн. евро под государственные гарантии для реконструкции подстанций и усиления корпоративного управления.

Германия через KfW предоставит "Укрэнерго" грант в 11 млн евро для закупки оборудования для ремонта энергетической инфраструктуры.

"Укрнафта" получит грант в размере 44,6 млн. евро от правительств Норвегии и Нидерландов.

Также продолжен меморандум с турецким Doğuş İnşaat о сотрудничестве в проектах Каневской и Днестровской ГАЭС, а также предстоящего восстановления Каховской ГЭС.

Помимо финансовых соглашений стороны подписали ряд меморандумов о сотрудничестве. В частности, " Нафтогаз" заключил договоренности с Siemens Energy, GEK TERNA Group, DP Pumps и ORLEN. Также подписан меморандум между "Энергоатомом" и чешской ŠKODA JS по развитию новых ядерных мощностей и модернизации ядерной инфраструктуры.