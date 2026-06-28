Україна запускає Brave International: на міжнародні оборонні інновації вже залучили понад 100 млн євро

Уряд затвердив єдиний порядок співпраці з міжнародними партнерами у сфері оборонних інновацій у межах ініціативи Brave International. Рішення створює правову основу для запуску спільних грантових програм із країнами-партнерами та розвитку міжнародної підтримки українського сектору defense tech.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на прем’єр-міністерку Юлію Свириденко.

Новий порядок поширюється як на вже анонсовані, так і на майбутні міжнародні ініціативи, зокрема UNITE Brave NATO, Brave Norway, Brave France, Brave Germany та Brave Lithuania.

Завдяки ухваленому рішенню стане можливим оперативний запуск спільних грантових конкурсів. Участь у них зможуть брати не лише українські компанії, а й іноземні розробники та стартапи.

За словами Свириденко, загальний бюджет перших міжнародних програм та інструментів підтримки в межах Brave International вже перевищує 100 млн євро.

Ініціатива передбачає три основні напрями роботи:

пошук нових технологій і продуктів для потреб українських Сил оборони;

залучення додаткового фінансування для українських оборонних стартапів;

інтеграцію українського defense tech у міжнародні інноваційні екосистеми та глобальний ринок оборонних технологій.

Програма передбачає створення спільних грантових фондів на умовах рівного фінансування з боку України та держав-партнерів. Також формуватимуться паритетні наглядові ради та експертні комісії для оцінки заявок.

Додамо, Україна та Німеччина розпочинають спільний проєкт Brave Germany для фінансування розробок у сфері оборонних технологій. Програма передбачає грантову підтримку стартапів, що працюють над дронами, штучним інтелектом та ракетними технологіями.