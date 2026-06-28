Украина запускает Brave International: на международные оборонные инновации уже привлекли более 100 млн евро

Правительство утвердило единый порядок сотрудничества с международными партнерами в сфере оборонных инноваций в рамках инициативы Brave International. Решение создает правовую основу для запуска совместных грантовых программ со странами-партнерами и развития международной поддержки украинского сектора defense tech.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на премьер-министра Юлию Свириденко.

Новый порядок распространяется как на уже анонсированные, так и на будущие международные инициативы, в частности, UNITE Brave NATO, Brave Norway, Brave France, Brave Germany и Brave Lithuania.

Благодаря принятому решению станет возможным оперативный запуск совместных грантовых конкурсов. Участие в них смогут принимать не только украинские компании, но и иностранные разработчики и стартапы.

По словам Свириденко, общий бюджет первых международных программ и инструментов поддержки в рамках Brave International уже превышает 100 млн. евро.

Инициатива предусматривает три основных направления работы:

поиск новых технологий и продуктов для нужд украинских сил обороны;

привлечение дополнительного финансирования для украинских оборонных стартапов;

интеграцию украинского defense tech в международные инновационные экосистемы и глобальный рынок оборонных технологий.

Программа предусматривает создание общих грантовых фондов на условиях равного финансирования со стороны Украины и государств-партнеров. Также будут формироваться паритетные наблюдательные советы и экспертные комиссии для оценки заявок.

Добавим, что Украина и Германия начинают совместный проект Brave Germany для финансирования разработок в сфере оборонных технологий. Программа предусматривает грантовую поддержку стартапов, работающих над дронами, искусственным интеллектом и ракетными технологиями.