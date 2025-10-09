Украина и Норвегия запускают программу Brave-Norway на €20 млн для поддержки оборонных технологий

Украина и Норвегия подписали меморандум о сотрудничестве в области развития оборонных инноваций. Документ закладывает основу для создания совместной программы Brave-Norway, способствующей развитию defence tech-стартапов и усилению технологического партнерства между двумя странами.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минцифры.

В рамках инициативы предусмотрен запуск грантовой программы для украинских и норвежских стартапов, работающих над беспилотными системами и инновационными решениями для оборонного сектора.

Также планируется проведение общих хакатонов для поиска новых технологических решений и создания платформ, объединяющих ученых, компании и предпринимателей из обеих стран.

От украинской стороны программу будет реализовывать defence tech-кластер Brave1, а от Норвегии – Norwegian Defense Research Establishment (FFI). Меморандум вступает в силу с момента подписания и будет действовать один год с возможностью продления.

Запуск программы Brave-Norway намечен на конец 2025 года. Ее предыдущий бюджет составляет 20 млн евро – по 10 млн от каждой стороны.

Финансирование, предоставленное Норвегией, будет направлено на грантовую поддержку разработчиков оборонных технологий. Тестирование инновационных решений будет проходить в Украине, а в случае успешных результатов эти технологии могут быть рекомендованы для масштабных закупок на нужды Сил обороны Украины.

Отметим, что, несмотря на полномасштабную войну и отток иностранных инвесторов из украинской IT-отрасли, отечественные стартапы в сфере искусственного интеллекта с 2022 года смогли привлечь более $20 млн инвестиций. Некоторые из этих компаний появились всего год назад, а изобретение одной из них даже попало в список лучших по версии журнала TIME.