Україна та Норвегія запускають програму Brave-Norway для підтримки оборонних технологій

Стартує спільна оборонна програма Brave-Norway

Україна та Норвегія підписали меморандум про співпрацю у сфері розвитку оборонних інновацій. Документ закладає основу для створення спільної програми Brave-Norway, що сприятиме розвитку defence tech-стартапів і посиленню технологічного партнерства між двома країнами.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінцифри.

У межах ініціативи передбачено запуск грантової програми для українських і норвезьких стартапів, які працюють над безпілотними системами та інноваційними рішеннями для сектору оборони.

Також планується проведення спільних хакатонів для пошуку нових технологічних рішень і створення платформ, що об’єднають науковців, компанії та підприємців з обох країн.

Від української сторони програму реалізовуватиме defence tech-кластер Brave1, а від Норвегії — Norwegian Defense Research Establishment (FFI). Меморандум набуває чинності з моменту підписання і діятиме один рік із можливістю продовження.

Запуск програми Brave-Norway заплановано до кінця 2025 року. Її попередній бюджет становить 20 млн євро — по 10 млн від кожної сторони.

Фінансування, яке надасть Норвегія, буде спрямовано на грантову підтримку розробників оборонних технологій. Тестування інноваційних рішень відбуватиметься в Україні, а у випадку успішних результатів — ці технології можуть бути рекомендовані для масштабних закупівель на потреби Сил оборони України.

Зауважимо, що попри повномасштабну війну та відтік іноземних інвесторів з української IT-галузі, вітчизняні стартапи у сфері штучного інтелекту з 2022 року змогли залучити понад $20 млн інвестицій. Деякі з цих компаній з’явилися лише рік тому, а винахід однієї з них навіть потрапив до списку найкращих за версією журналу TIME.

Автор:
Тетяна Гойденко