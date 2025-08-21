Завершується будівництво водогону для Миколаєва: воду обіцяють дати до кінця серпня (ФОТО)

Будівництво нового водогону для Миколаєва вже на завершальному етапі. Роботи виконуються у стислі терміни, а об’єкт є одним із найбільших інфраструктурних проєктів, що реалізуються під час війни. Наприкінці серпня люди отримають воду.

Як пише Delo.ua, про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

За його словами, будівництво на фінальній стадії. За кілька місяців було змонтовано весь трубопровід – майже 70 км, а насосні станції готові на 86%.

Кулеба розповів, що вже три тижні система поетапно заповнюється водою, а кожна ділянка проходить гідравлічні випробування. Також перевіряється тиск, робота арматури, клапанів, стан труб. Залишається підключити 1,9 км до існуючих труб водоканалу.

"Для миколаївців це означає, що у кінці серпня місто отримає стабільне централізоване водопостачання. Понад пів мільйона людей чекали на це з квітня 2022 року, коли росіяни підірвали магістральний водогін", - підкреслив Кулеба.

Він додав, що водогін будують з урахуванням безпеки та майбутнього розвитку:

усі підстанції та кабелі заховані під землю;

зводяться укриття для персоналу;

встановлюються резервні генератори та сучасні частотні перетворювачі;

передбачено зрошувальні системи, які даватимуть аграріям додатково 50 тис. кубометрів води щодоби.

Раніше повідомлялося, що водогін буде введений в експлуатацію до Дня Незалежності України, 24 серпня.

Про Миколаївський водогін

Будівництво Миколаївського водогону стартувало у січні 2025 року.

Водогін забезпечить стабільне постачання очищеної води для більш як 500 тисяч мешканців Миколаєва, які залишаються без якісного водопостачання з травня 2022 року.

Проєкт передбачає добове постачання 120 тисяч кубометрів води для населення (з другої та третьої насосних станцій) і ще 50 тисяч кубометрів — для аграрних потреб, зокрема систем зрошення.

Вартість будівництва Миколаївського водогону вдалося зменшити на 25% — з 8,7 до 6,2 мільярда гривень. Це стало можливим завдяки глибокому аналізу проєкту, в межах якого виявили та виправили низку недоліків. При цьому збережено всі ключові технічні параметри, а також посилено технічне оснащення об’єкта.

Економія у понад 2,5 млрд грн дозволить спрямувати кошти на інші критично важливі водопостачальні проєкти в регіонах, де ситуація залишається складною. Уряд розглядає можливість перерозподілу цих коштів на подібні ініціативи.

Нагадаємо, у квітні 2022 року російські війська зруйнували водогін, яким Миколаїв отримував питну воду з Дніпра. Місто залишилося без водопостачання, а згодом у мережу було подано спочатку солону воду з лиману, а потім — річкову воду гіршої якості.

А вже 6 червня російські війська підірвали Каховську ГЕС у Херсонській області. Через це південні регіони залишилися без водопостачання. Люди не мали нормального доступу до чистої питної води, її постійно підвозили рятувальники.