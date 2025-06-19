Власник найбільшої шляхобудівної компанії привласнив понад 240 млн грн на відбудові водогону до Кривого Рогу: про кого йдеться

Повідомлено про підозру п’ятьом учасникам групи, які причетні до привласнення державних коштів, виділених на будівництво проєкту "Інгулець - Південне водосховище" після підриву Каховської ГЕС. Серед підозрюваних – власник та представник однієї з найбільших шляхобудівних компаній в Україні, а також інженерно-технічні працівники підконтрольних підприємств.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Офісу Генерального прокурора.

За даними слідства, в процесі виконання договору на відновлення критичної інфраструктури – будівництво водогону річка Інгулець – Південне водосховище для водозабезпечення Кривого Рогу, представники компанії закуповували будівельні матеріали через підконтрольні фірми.

Вони постачались головному підряднику вже з переплатою понад 40 % від ринкової вартості.

Для імітації законності підозрювані готували комерційні пропозиції зі штучно завищеними цінами, які в подальшому включали до звітності та актів виконаних робіт. Такі «розрахунки» закладалися ще на етапі формування кошторису.

За висновками експертів загальна сума збитків становить понад 240 млн грн.

В ході проведення обшуків у офісах компаній та за місцями проживання підозрюваних вилучено документацію, техніку та інші носії інформації, які підтверджують вчинення злочину.

Підозрюваним інкримінують заволодіння чужим майном, вчинене в умовах воєнного стану в особливо великих розмірах.

Наразі вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів.

Про кого йдеться

В Офісі генпрокурора не називають назву компанії, але існує кримінальне провадження щодо відмивання коштів на проекті "Інгулець - Південне водосховище", в якому фігурує компанія "Автомагістраль-Південь".

Згідно з даними Єдиного реєстру судових рішень, Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні за фактами ймовірного відмивання коштів на проекті будівництва криворізького водогону.

За 26 км водогону Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Дніпропетровській області заплатила близько 7,7 млрд грн. без конкурсу. Будувала обʼєкт компанія "Автомагістраль-Південь" одеського бізнесмена Олександра Бойка, йдеться у розслідуванні "РБК-Україна". Під час будівництва водогону до Кривого Рогу підряднику переплатили понад 3 млрд грн.

Фірму повʼязують із колишнім публічним куратором "Великого будівництва", ексрадником голови Дніпропетровської ОДА Юрієм Голиком, який є фігурантом справи про розголошення даних досудового розслідування НАБУ.

Про водогін

Нагадаємо, що після підриву Каховської ГЕС, було виділено 1,5 млрд грн для будівництва нових магістральних водогонів. Це потрібно, аби забезпечити Кривий Ріг, Нікополь та Марганець питною водою. Згодом Кабмін збільшив відразу на 7 мільярдів гривень обсяг коштів, виділених на будівництво трьох ланок магістральних водогонів для мешканців Дніпропетровської області.

У серпні на Криворіжжі запустили в роботу останню нитку новозбудованого магістрального водогону "Інгулець — Південне водосховище". ЇЇ протяжність – 26 км. Цей масштабний проєкт завершено за рекордні 11 місяців.

У травні в Дніпропетровській області відбувся запуск другої нитки магістрального водогону "Інгулець – Південне водосховище".

Враховуючи потужності першої нитки, яку було запущено у серпні 2023 року, водогін дозволяє забезпечити мешканців Кривого Рогу стабільним водопостачанням у достатньому обсязі – 220 тисяч м³ води на добу.