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Владелец крупнейшей строительной компании присвоил более 240 млн грн на восстановлении водопровода в Кривой Рог: о ком идет речь
Сообщено о подозрении пяти участникам группы, причастных к присвоению государственных средств, выделенных на строительство проекта " Ингулец — Южное водохранилище" после подрыва Каховской ГЭС. Среди подозреваемых – владелец и представитель одной из крупнейших путестроительных компаний в Украине, а также инженерно-технические работники подконтрольных предприятий.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора.
По данным следствия, в процессе выполнения договора на восстановление критической инфраструктуры – строительство водопровода река Ингулец – Южное водохранилище для водоснабжения Кривого Рога, представители компании закупали строительные материалы через подконтрольные фирмы.
Они поставлялись главному подрядчику с переплатой более 40 % от рыночной стоимости.
Для имитации законности подозреваемые готовили коммерческие предложения по искусственно завышенным ценам, которые в дальнейшем включали в отчетность и акты выполненных работ. Такие «расчеты» закладывались еще на этапе формирования сметы.
По выводам экспертов, общая сумма ущерба составляет более 240 млн грн.
В ходе проведения обысков в офисах компаний и по местам жительства подозреваемых изъята документация, техника и другие носители информации, подтверждающие совершение преступления.
Подозреваемым инкриминируют завладение чужим имуществом, совершенное в условиях военного положения в особо крупных размерах.
Решается вопрос об избрании им мер предосторожности.
О ком идет речь
В Офисе генпрокурора не называют название компании, но существует уголовное производство по отмыванию средств на проекте "Ингулец — Южное водохранилище", в котором фигурирует компания "Автомагистраль-Юг".
Согласно данным Единого реестра судебных решений, Главным следственным управлением Национальной полиции Украины осуществляется досудебное расследование по уголовному производству по фактам вероятного отмывания средств на проекте строительства криворожского водопровода.
В 26 км водопровода Служба восстановления и развития инфраструктуры в Днепропетровской области заплатила около 7,7 млрд грн. без конкурса. Строила объект компания "Автомагистраль-Юг" одесского бизнесмена Александра Бойко, говорится в расследовании "РБК-Украина". Во время строительства водопровода в Кривой Рог подрядчику переплатили более 3 млрд грн.
Фирму связывают с бывшим публичным куратором "Большого строительства", экс-советником главы Днепропетровской ОГА Юрием Голыком, который является фигурантом дела о разглашении данных досудебного расследования НАБУ.
О водопроводе
Напомним, что после подрыва Каховской ГЭС было выделено 1,5 млрд грн для строительства новых магистральных водопроводов. Это нужно, чтобы обеспечить Кривой Рог, Никополь и Марганец питьевой водой. Впоследствии Кабмин увеличил сразу на 7 миллиардов гривен объем средств, выделенных на строительство трех звеньев магистральных водопроводов для жителей Днепропетровской области.
В августе на Криворожье запустили в работу последнюю нить нового магистрального водопровода "Ингулец — Южное водохранилище". Ее протяженность – 26 км. Этот масштабный проект завершен за рекордные 11 месяцев.
В мае в Днепропетровской области состоялся запуск второй нитки магистрального водопровода "Ингулец — Южное водохранилище".
Учитывая мощности первой нити, запущенной в августе 2023 года, водопровод позволяет обеспечить жителей Кривого Рога стабильным водоснабжением в достаточном объеме – 220 тысяч м³ воды в сутки.