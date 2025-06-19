Владелец крупнейшей строительной компании присвоил более 240 млн грн на восстановлении водопровода в Кривой Рог: о ком идет речь

Сообщено о подозрении пяти участникам группы, причастных к присвоению государственных средств, выделенных на строительство проекта " Ингулец — Южное водохранилище" после подрыва Каховской ГЭС. Среди подозреваемых – владелец и представитель одной из крупнейших путестроительных компаний в Украине, а также инженерно-технические работники подконтрольных предприятий.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора.

По данным следствия, в процессе выполнения договора на восстановление критической инфраструктуры – строительство водопровода река Ингулец – Южное водохранилище для водоснабжения Кривого Рога, представители компании закупали строительные материалы через подконтрольные фирмы.

Они поставлялись главному подрядчику с переплатой более 40 % от рыночной стоимости.

Для имитации законности подозреваемые готовили коммерческие предложения по искусственно завышенным ценам, которые в дальнейшем включали в отчетность и акты выполненных работ. Такие «расчеты» закладывались еще на этапе формирования сметы.

По выводам экспертов, общая сумма ущерба составляет более 240 млн грн.

В ходе проведения обысков в офисах компаний и по местам жительства подозреваемых изъята документация, техника и другие носители информации, подтверждающие совершение преступления.

Подозреваемым инкриминируют завладение чужим имуществом, совершенное в условиях военного положения в особо крупных размерах.

Решается вопрос об избрании им мер предосторожности.

О ком идет речь

В Офисе генпрокурора не называют название компании, но существует уголовное производство по отмыванию средств на проекте "Ингулец — Южное водохранилище", в котором фигурирует компания "Автомагистраль-Юг".

Согласно данным Единого реестра судебных решений, Главным следственным управлением Национальной полиции Украины осуществляется досудебное расследование по уголовному производству по фактам вероятного отмывания средств на проекте строительства криворожского водопровода.

В 26 км водопровода Служба восстановления и развития инфраструктуры в Днепропетровской области заплатила около 7,7 млрд грн. без конкурса. Строила объект компания "Автомагистраль-Юг" одесского бизнесмена Александра Бойко, говорится в расследовании "РБК-Украина". Во время строительства водопровода в Кривой Рог подрядчику переплатили более 3 млрд грн.

Фирму связывают с бывшим публичным куратором "Большого строительства", экс-советником главы Днепропетровской ОГА Юрием Голыком, который является фигурантом дела о разглашении данных досудебного расследования НАБУ.

О водопроводе

Напомним, что после подрыва Каховской ГЭС было выделено 1,5 млрд грн для строительства новых магистральных водопроводов. Это нужно, чтобы обеспечить Кривой Рог, Никополь и Марганец питьевой водой. Впоследствии Кабмин увеличил сразу на 7 миллиардов гривен объем средств, выделенных на строительство трех звеньев магистральных водопроводов для жителей Днепропетровской области.

В августе на Криворожье запустили в работу последнюю нить нового магистрального водопровода "Ингулец — Южное водохранилище". Ее протяженность – 26 км. Этот масштабный проект завершен за рекордные 11 месяцев.

В мае в Днепропетровской области состоялся запуск второй нитки магистрального водопровода "Ингулец — Южное водохранилище".

Учитывая мощности первой нити, запущенной в августе 2023 года, водопровод позволяет обеспечить жителей Кривого Рога стабильным водоснабжением в достаточном объеме – 220 тысяч м³ воды в сутки.