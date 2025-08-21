Завершается строительство водопровода для Николаева: воду обещают дать до конца августа (ФОТО)

Строительство нового водопровода для Николаева уже на завершающем этапе. Работы выполняются в сжатые сроки, а объект является одним из самых крупных инфраструктурных проектов, реализуемых во время войны. В конце августа люди получат воду.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.

По его словам, строительство на финальной стадии. Через несколько месяцев был смонтирован весь трубопровод – почти 70 км, а насосные станции готовы на 86%.

Кулеба рассказал, что уже три недели система поэтапно заполняется водой, а каждый участок проходит гидравлические испытания. Также проверяется давление, работа арматуры, клапанов, состояние труб. Остается подключить 1,9 км к существующим трубам водоканала.

"Для николаевцев это означает, что в конце августа город получит стабильное централизованное водоснабжение. Более полумиллиона человек ждали этого с апреля 2022 года, когда россияне взорвали магистральный водопровод", - подчеркнул Кулеба.

Он добавил, что водопровод строят с учетом безопасности и будущего развития:

все подстанции и кабели спрятаны под землю;

возводятся укрытия для персонала;

устанавливаются резервные генераторы и современные частотные преобразователи;

предусмотрены оросительные системы, которые будут давать аграриям дополнительно 50 тыс. кубометров воды в сутки.

Ранее сообщалось, что водопровод будет введен в эксплуатацию ко Дню Независимости Украины, 24 августа.

О Николаевском водопроводе

Строительство Николаевского водопровода стартовало в январе 2025 года.

Водопровод обеспечит стабильную поставку очищенной воды для более 500 тысяч жителей Николаева, которые остаются без качественного водоснабжения с мая 2022 года.

Проект предусматривает посуточную поставку 120 тысяч кубометров воды для населения (со второй и третьей насосных станций) и еще 50 тысяч кубометров — для аграрных нужд, в том числе систем орошения.

Стоимость строительства Николаевского водопровода удалось снизить на 25% — с 8,7 до 6,2 миллиарда гривен. Это стало возможным благодаря глубокому анализу проекта, в рамках которого выявили и исправили ряд недостатков. При этом сохранены все ключевые технические параметры, а также усилена техническая оснастка объекта.

Экономия более чем в 2,5 млрд грн позволит направить средства на другие критически важные водоснабжающие проекты в регионах, где ситуация остается сложной. Правительство рассматривает возможность перераспределения этих средств по подобным инициативам.

Напомним, в апреле 2022 года российские войска разрушили водопровод, которым Николаев получал питьевую воду из Днепра. Город остался без водоснабжения, а впоследствии в сеть была подана сначала соленая вода из лимана, а затем — речная вода худшего качества.

А 6 июня российские войска взорвали Каховскую ГЭС в Херсонской области. Поэтому южные регионы остались без водоснабжения. Люди не имели нормального доступа к чистой питьевой воде, ее постоянно подвозили спасатели.