Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,38

+0,02

EUR

48,17

--0,16

Наличный курс:

USD

41,39

41,30

EUR

48,35

48,20

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Завершается строительство водопровода для Николаева: воду обещают дать до конца августа (ФОТО)

водопровод для Николаева
Фото: КМУ

Строительство нового водопровода для Николаева уже на завершающем этапе. Работы выполняются в сжатые сроки, а объект является одним из самых крупных инфраструктурных проектов, реализуемых во время войны. В конце августа люди получат воду.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.

По его словам, строительство на финальной стадии. Через несколько месяцев был смонтирован весь трубопровод – почти 70 км, а насосные станции готовы на 86%.

Фото 2 — Завершается строительство водопровода для Николаева: воду обещают дать до конца августа (ФОТО)
Фото 3 — Завершается строительство водопровода для Николаева: воду обещают дать до конца августа (ФОТО)
Фото 4 — Завершается строительство водопровода для Николаева: воду обещают дать до конца августа (ФОТО)
Фото 5 — Завершается строительство водопровода для Николаева: воду обещают дать до конца августа (ФОТО)
Фото 6 — Завершается строительство водопровода для Николаева: воду обещают дать до конца августа (ФОТО)
Фото 7 — Завершается строительство водопровода для Николаева: воду обещают дать до конца августа (ФОТО)

Кулеба рассказал, что уже три недели система поэтапно заполняется водой, а каждый участок проходит гидравлические испытания. Также проверяется давление, работа арматуры, клапанов, состояние труб. Остается подключить 1,9 км к существующим трубам водоканала.

"Для николаевцев это означает, что в конце августа город получит стабильное централизованное водоснабжение. Более полумиллиона человек ждали этого с апреля 2022 года, когда россияне взорвали магистральный водопровод", - подчеркнул Кулеба.

Он добавил, что водопровод строят с учетом безопасности и будущего развития:

  • все подстанции и кабели спрятаны под землю;
  • возводятся укрытия для персонала;
  • устанавливаются резервные генераторы и современные частотные преобразователи;
  • предусмотрены оросительные системы, которые будут давать аграриям дополнительно 50 тыс. кубометров воды в сутки.

Ранее сообщалось, что водопровод будет введен в эксплуатацию ко Дню Независимости Украины, 24 августа.

О Николаевском водопроводе

Строительство Николаевского водопровода стартовало в январе 2025 года.

Водопровод обеспечит стабильную поставку очищенной воды для более 500 тысяч жителей Николаева, которые остаются без качественного водоснабжения с мая 2022 года.

Проект предусматривает посуточную поставку 120 тысяч кубометров воды для населения (со второй и третьей насосных станций) и еще 50 тысяч кубометров — для аграрных нужд, в том числе систем орошения.

Стоимость строительства Николаевского водопровода удалось снизить на 25% — с 8,7 до 6,2 миллиарда гривен. Это стало возможным благодаря глубокому анализу проекта, в рамках которого выявили и исправили ряд недостатков. При этом сохранены все ключевые технические параметры, а также усилена техническая оснастка объекта.

Экономия более чем в 2,5 млрд грн позволит направить средства на другие критически важные водоснабжающие проекты в регионах, где ситуация остается сложной. Правительство рассматривает возможность перераспределения этих средств по подобным инициативам.

Напомним, в апреле 2022 года российские войска разрушили водопровод, которым Николаев получал питьевую воду из Днепра. Город остался без водоснабжения, а впоследствии в сеть была подана сначала соленая вода из лимана, а затем — речная вода худшего качества.

А 6 июня российские войска взорвали Каховскую ГЭС в Херсонской области. Поэтому южные регионы остались без водоснабжения. Люди не имели нормального доступа к чистой питьевой воде, ее постоянно подвозили спасатели.

Автор:
Светлана Манько