Соняшник продовжує дорожчати: чому переробні заводи підвищують ставки

Протягом минулого тижня вартість соняшнику продовжувала зростати, стимульована високим попитом з боку переробників та позитивною ціновою динамікою на олію в портах.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє "АПК Інформ".

За даними аналітиків, наразі закупівельні ціни переробних заводів коливаються в межах 29 000–29 800 грн/т CPT.

При цьому мінімальні ціни озвучувалися від 28600-28800 грн/т СРТ (олійність 48%), а максимальні - сягали 30000-30500 грн/т СРТ (олійність від 50%).

Учасники ринку зазначали, що після деякого затишшя на попередньому тижні пропозиція від аграріїв у низці областей знову почала збільшуватись, але поки що залишалася недостатньою для повного покриття заводів на найближчі місяці.

Нагадаємо, в січні закупівельні ціни на соняшник різко зросли та досягли найвищого рівня у сезоні 2025/26 на тлі подорожчання соняшникової олії на світових ринках і стрибка курсу долара на міжбанку.

Раніше повідомлялося, що виробництво соняшникової олії в Україні у 2026 році може сягнути близько 4 млн тонн, що менше від довоєнних показників у 5–6 млн тонн, проте вистачить для покриття внутрішніх потреб країни.