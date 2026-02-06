Ціни на соняшник в Україні зросли на тлі дефіциту пропозицій та відновлення роботи заводів

В Україні ціни на соняшник зросли до 30 500 грн/т. Головні причини — дефіцит пропозиції від фермерів та відновлення роботи більшості олійно-переробних заводів, зокрема на півдні країни.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Електронна зернова біржа України.

Ціни на соняшник в Україні

Навіть попри перебої з електропостачанням, заводи активно включаються в роботу завдяки зменшенню інтенсивності обстрілів портової інфраструктури останніми тижнями.

Як зазначають аналітики, також вартість соняшника впливають низькі темпи продажів, що змушує переробників конкурувати за кожну велику партію. Лише за останній тиждень закупівельні ціни зросли на 500 грн/т і наразі становлять 30 000–30 500 грн/т (або 610–620 $/т без ПДВ) з доставкою на завод (для олійності 50%).

Ціни на соняшникову олію в Україні залишаються на рівні 1270-1280 $/т з доставкою до портів, а ціни попиту з доставкою до Індії складають 1390-1400 $/т CIF Mumbai. Загалом у січні Україна експортувала близько 393 тис. т олії (для порівняння, у грудні було 550 тис. т). За 5 місяців 2025/26 маркетингового року (МР)експортовано вже 2,5 млн т із запланованих 4,5–5 млн т.

Світові ринки

На глобальній арені ситуація дещо напруженіша. Основний покупець олій — Індія — у січні різко змінила стратегію. Через подорожчання соняшникової та соєвої олій, індійські імпортери переключилися на дешевшу пальмову олію.

У Південній Америці збір врожаю набирає обертів. В Аргентині вже зібрано 1,5 млн т соняшнику з чверті посівних площ. Місцеві аналітики очікують збільшення врожаю до 6–6,5 млн т порівняно з 5,2 млн т у 2024/25 МР.

В Європейському Союзі ситуація інша. Хоча обсяги переробки соняшнику наприкінці 2025 року дещо зросли (до 2,1 млн т), загальний показник за рік став найменшим за останні 9 років — лише 7,4 млн т. За даними Oil World, основними причинами скорочення стало зменшення виробництва соняшнику в ЄС, низька активність фермерів у продажі сировини, а також невисока маржа переробки соняшнику, що змусило заводи перейти на переробку прибутковіших каноли та ріпаку. Особливо активно на ріпак перейшли заводи у Франції, Болгарії та Нідерландах.

Раніше повідомлялося, що виробництво соняшникової олії в Україні у 2026 році може сягнути близько 4 млн тонн, що менше від довоєнних показників у 5–6 млн тонн, проте вистачить для покриття внутрішніх потреб країни.