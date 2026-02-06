Цены на подсолнечник в Украине выросли на фоне дефицита предложений и возобновления работы заводов

В Украине цены на подсолнечник выросли до 30500 грн/т. Главные причины — дефицит предложения от фермеров и возобновление работы большинства маслоперерабатывающих заводов, в частности на юге страны.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Электронная зерновая биржа Украины.

Цены на подсолнечник в Украине

Даже, несмотря на перебои с электроснабжением, заводы активно включаются в работу благодаря уменьшению интенсивности обстрелов портовой инфраструктуры в последние недели.

Как отмечают аналитики, также стоимость подсолнечника влияют на низкие темпы продаж, что заставляет переработчиков конкурировать за каждую крупную партию. Только за последнюю неделю закупочные цены выросли на 500 грн/т и составляют 30 000–30 500 грн/т (или 610–620 $/т без НДС) с доставкой на завод (для масличности 50%).

Цены на подсолнечное масло в Украине остаются на уровне 1270-1280$/т с доставкой в порты, а цены спроса с доставкой в Индию составляют 1390-1400$/т CIF Mumbai. В январе Украина экспортировала около 393 тыс. т масла (для сравнения, в декабре было 550 тыс. т). За 5 месяцев 2025/26 маркетингового года (МР) экспортировано уже 2,5 млн т из запланированных 4,5-5 млн т.

Мировые рынки

На глобальной арене ситуация несколько более напряженная. Основной покупатель масел – Индия – в январе резко изменила стратегию. Из-за подорожания подсолнечного и соевого масел, индийские импортеры переключились на более дешевое пальмовое масло.

В Южной Америке сбор урожая набирает обороты. В Аргентине уже собрано 1,5 млн т подсолнечника из четверти посевных площадей. Местные аналитики ожидают увеличения урожая до 6–6,5 млн т по сравнению с 5,2 млн т в 2024/25 МГ.

В Европейском Союзе ситуация другая. Хотя объемы переработки подсолнечника в конце 2025 года несколько выросли (до 2,1 млн т), общий показатель за год стал наименьшим за последние 9 лет — лишь 7,4 млн т. По данным Oil World, основными причинами сокращения стало уменьшение производства подсолнечника в ЕС, низкая активность фермеров в продаже что заставило заводы перейти на переработку более прибыльных канолы и рапса. Особенно активно на рапс перешли заводы во Франции, Болгарии и Нидерландах.

Ранее сообщалось, что в производство подсолнечного масла в Украине в 2026 году может достичь около 4 млн тонн, что меньше довоенных показателей в 5–6 млн тонн, однако хватит для покрытия внутренних потребностей страны.