Подсолнечник продолжает дорожать: почему перерабатывающие заводы повышают ставки

На прошлой неделе стоимость подсолнечника продолжала расти, стимулированная высоким спросом со стороны переработчиков и положительной ценовой динамикой на масло в портах.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает "АПК Информ".

По данным аналитиков, в настоящее время закупочные цены перерабатывающих заводов колеблются в пределах 29 000–29 800 грн/т CPT .

При этом минимальные цены озвучивались от 28600-28800 грн/т СРТ (масличность 48%), а максимальные – достигали 30000-30500 грн/т СРТ (масличность от 50%).

Участники рынка отмечали, что после некоторого затишья на прошлой неделе предложение от аграриев в ряде областей снова начало увеличиваться, но пока оставалось недостаточным для полного покрытия заводов на ближайшие месяцы.

Напомним, в январе закупочные цены на подсолнечник резко выросли и достигли наивысшего уровня в сезоне 2025/26 на фоне удорожания подсолнечного масла на мировых рынках и скачка курса доллара на межбанке.

Ранее сообщалось, что производство подсолнечного масла в Украине в 2026 году может достичь около 4 млн тонн, что меньше довоенных показателей в 5–6 млн тонн, однако хватит для покрытия внутренних потребностей страны.