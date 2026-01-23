Закупочные цены на подсолнечник в Украине достигли максимума за сезон

В Украине закупочные цены на подсолнечник резко выросли и достигли наивысшего уровня в сезоне 2025/26 на фоне удорожания подсолнечного масла на мировых рынках и скачка курса доллара на межбанке.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Электронную зерновую биржу.

Рост цен на подсолнечное масло и ослабление гривни по отношению к доллару на межбанковском валютном рынке повлекли за собой резкое повышение закупочных цен на подсолнечник в Украине. За последнюю неделю они добились максимальных показателей в сезоне 2025/26.

Ограничение поставок украинского подсолнечного масла поддержало рост мировых цен. В частности, стоимость российского подсолнечного масла за неделю повысилась на 20–30 долл./т – до 1270–1280 долл./т FOB Черное море. Это в свою очередь привело к росту цен спроса на поставки в Индию — до 1390–1400 долл./т CIF Mumbai.

В Украине цены спроса на подсолнечное масло с доставкой в порты также выросли на 20–30 долл./т — до 1270–1280 долл./т. В целом с начала года масло подорожало на 50–60 долл./т.

На этом фоне закупочные цены на подсолнечник за неделю выросли на 1000–1500 грн/т и составляют 29 000–30 000 грн/т или 590–610 долл./т без НДС (при масличности 50%) с доставкой на завод. Отдельные контракты фиксировались по ценам выше 30500 грн/т.

Дополнительным фактором роста стал валютный рынок: за неделю курс доллара на межбанке достигал 43,56–43,59 грн/долл., а цены на масло доходили до 1300 долл./т. Это позволило переработчикам выгодно реализовать продукцию и оперативно повысить закупочные цены на сырье.

В то же время, спрос на подсолнечник остается ограниченным во времени. Часть перерабатывающих заводов, в частности в южных регионах, пока не планирует возобновлять работу из-за постоянных обстрелов и проблем с электроснабжением. В этой связи эксперты советуют аграриям воспользоваться текущей волной высоких цен.

Дальнейшая динамика рынка будет в значительной степени зависеть от результатов запланированных трехсторонних переговоров между Украиной, США и россией, ключевой целью которых является прекращение атак на энергетическую и портовую инфраструктуру. При стабилизации ситуации и возобновлении работы большего количества заводов предложение масла может возрасти, что создаст предпосылки для снижения цен и уменьшения спекулятивного спроса.

Ранее сообщалось, что в Украине, несмотря на сложные погодные условия, тормозящие уборку, спрос на семена подсолнечника остается высоким, что способствует росту цен. Из-за дефицита масличные заводы вынуждены активно закупать сырье вперед.