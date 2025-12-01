Запланована подія 2

Закупочные цены на подсолнечник в Украине растут из-за высокого спроса

Закупочные цены на подсолнечник в Украине растут / Shutterstock

На внутреннем рынке Украины идет повышение закупочных цен на подсолнечник. Спрос со стороны переработчиков остается высоким, особенно на крупных партиях и сырье с повышенной масляностью.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "АПК-Информ".

Это происходит на фоне всеобщего снижения предложения подсолнечника в текущем сезоне и ухудшения его качественных показателей.

В начале недели цены спроса составили 27 500–28 800 грн/т СРТ-предприятие, однако к концу отчетного периода они выросли до 28 000–29 000 грн/т СРТ.

Дополнительную поддержку рынку обеспечило также небольшое укрепление цен в секторе подсолнечного масла, которое традиционно коррелирует со стоимостью семян подсолнечника.

Ранее сообщалось, что в Украине, несмотря на сложные погодные условия, тормозящие уборку, спрос на семена подсолнечника остается высоким, что способствует росту цен. Из-за дефицита масличные заводы вынуждены активно закупать сырье вперед.

Автор:
Татьяна Гойденко