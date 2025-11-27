Подсолнечник в Украине: как стабилизация цен на растительное масло влияет на рынок

Цены на подсолнечное масло в Украине приостановили падение на фоне ожидаемого сокращения предложения подсолнечника в Украине и ЕС, что позволило сохранить стабильность на рынке сырья.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Электронная зерновая биржа Украины.

Подсолнечник в Украине

За последнюю неделю закупочные цены на подсолнечное масло в Украине оставались стабильными на уровне 1220–1230 долларов за тонну с поставкой в порты в декабре, что на 30 долларов меньше, чем месяц назад. В то же время стоимость поставок в Индию удерживалась в пределах 1300–1310 долларов за тонну на условиях CIF Mumbai, несмотря на то, что цены на пальмовое масло снизились на 5,5% из-за замедления темпов экспорта.

Неблагоприятные погодные условия в Украине, в частности, интенсивные осадки в западных регионах, затрудняют завершение сбора поздних культур. Это приводит к потерям урожайности и ухудшению качества собранного подсолнечника.

Погодные условия в Украине, в частности обильные дожди в западных областях, существенно усложняют завершение уборки поздних культур. Это негативно влияет как на уровень урожайности, так и на качественные показатели уже собранного подсолнечника.

По состоянию на 20 ноября аграрии обмолотили 4,74 млн га, что составляет 92% от запланированных площадей (+2% за неделю) и намолотили 9,01 млн тонн подсолнечника при средней урожайности 1,88 т/га. Для сравнения, в прошлом году на этот период с 97% площадей было собрано 10,07 млн. тонн при урожайности 2,08 т/га.

Перерабатывающие предприятия прогнозируют, что последний миллион тонн подсолнечника будет иметь повышенное кислотное число, поэтому в своих расчетах ориентируются на общий валовой сбор на уровне около 9 млн. тонн. Несмотря на значительные запасы, компании удерживают закупочные цены и не демонстрируют тенденции к снижению.

За последнюю неделю закупочные цены на подсолнечник выросли на 200–300 грн за тонну и составляют 28 400–29 000 грн/т или 590–600 долларов за тонну без НДС (при масличности 50%) с доставкой на завод. В то же время, на отдельных перерабатывающих предприятиях фиксируются перебои в приеме сырья, вызванные регулярными воздушными тревогами и отключениями электроэнергии.

Если на прошлой неделе часть переработчиков резко снижала закупочные цены, в то время как другие удерживали их на высоком уровне, то сейчас рынок полностью выровнялся. Все участники работают в едином ценовом диапазоне, что свидетельствует об отсутствии ожиданий существенных фундаментальных изменений в перспективе.

Цены спроса на подсолнечный шрот в Украине за неделю выросли на 5 долларов за тонну — до 205–210$/т с доставкой в порты и до 225–230$/т с поставкой на западную границу. Поддержку рынку обеспечило удорожание фуражных ячменя, пшеницы и кукурузы на 3–5 $/т.

В ближайшие недели рынок будет оставаться в фазе ожидания завершения сбора подсолнечника в черноморском регионе и активизации спроса со стороны Индии на более дешевое пальмовое масло, что должно сдержать дальнейшее падение его цен. В РФ по состоянию на 14 ноября собрано 16 млн т подсолнечника с 85% площадей, а прогноз урожая оценивается в 17–17,5 млн т против 16,5 млн т в прошлом году. В то же время остается открытым вопрос сбора остальных площадей на востоке страны из-за приближения снегопадов.

Ранее сообщалось, что в Украине, несмотря на сложные погодные условия, тормозящие уборку, спрос на семена подсолнечника остается высоким, что способствует росту цен. Из-за дефицита масличные заводы вынуждены активно закупать сырье вперед.