Соняшник в Україні: як стабілізація цін на олію впливає на ринок

Ціни на соняшникову олію в Україні припинили падіння на тлі очікуваного скорочення пропозиції соняшника в Україні та ЄС, що дозволило зберегти стабільність на ринку сировини.

Як пише Delo.ua, про це інформує Електронна зернова біржа України.

Соняшник в Україні

Протягом останнього тижня закупівельні ціни на соняшникову олію в Україні залишалися стабільними на рівні 1220–1230 доларів за тонну з поставкою до портів у грудні, що на 30 доларів менше, ніж місяць тому. Водночас вартість поставок до Індії утримувалася в межах 1300–1310 доларів за тонну на умовах CIF Mumbai, попри те, що ціни на пальмову олію знизилися на 5,5% через уповільнення темпів експорту.

Несприятливі погодні умови в Україні, зокрема інтенсивні опади в західних регіонах, ускладнюють завершення збирання пізніх культур. Це призводить до втрат урожайності та погіршення якості зібраного соняшнику.

Станом на 20 листопада аграрії обмолотили 4,74 млн га, що становить 92% від запланованих площ (+2% за тиждень), та намолотили 9,01 млн тонн соняшнику при середній врожайності 1,88 т/га. Для порівняння, торік на цей період з 97% площ було зібрано 10,07 млн тонн за врожайності 2,08 т/га.

Переробні підприємства прогнозують, що останній мільйон тонн соняшнику матиме підвищене кислотне число, тому у своїх розрахунках орієнтуються на загальний валовий збір на рівні близько 9 млн тонн. Попри значні складські запаси, компанії утримують закупівельні ціни та не демонструють тенденції до їх зниження.

За останній тиждень закупівельні ціни на соняшник зросли на 200–300 грн за тонну і наразі становлять 28 400–29 000 грн/т або 590–600 доларів за тонну без ПДВ (за олійності 50%) з доставкою на завод. Водночас на окремих переробних підприємствах фіксуються перебої в прийманні сировини, спричинені регулярними повітряними тривогами та відключеннями електроенергії.

Якщо минулого тижня частина переробників різко знижувала закупівельні ціни, тоді як інші утримували їх на високому рівні, то наразі ринок повністю вирівнявся. Усі учасники працюють у єдиному ціновому діапазоні, що свідчить про відсутність очікувань суттєвих фундаментальних змін у найближчій перспективі.

Ціни попиту на соняшниковий шрот в Україні за тиждень зросли на 5 доларів за тонну — до 205–210 $/т з доставкою до портів і до 225–230 $/т із поставкою на західний кордон. Підтримку ринку забезпечило подорожчання фуражних ячменю, пшениці та кукурудзи на 3–5 $/т.

У найближчі тижні ринок залишатиметься у фазі очікування завершення збирання соняшнику в чорноморському регіоні та активізації попиту з боку Індії на дешевшу пальмову олію, що має стримати подальше падіння її цін. У РФ станом на 14 листопада зібрано 16 млн т соняшнику з 85% площ, а прогноз урожаю оцінюється у 17–17,5 млн т проти 16,5 млн т торік. Водночас залишається відкритим питання збирання решти площ на сході країни через наближення снігопадів.

Раніше повідомлялося, що в Україні попри складні погодні умови, що гальмують збирання, попит на насіння соняшнику залишається високим, що сприяє зростанню цін. Через дефіцит олійні заводи змушені активно закуповувати сировину наперед.