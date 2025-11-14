Соняшник став найприбутковішою культурою для українських фермерів цього року – дослідження

Українські фермери назвали соняшник найбільш рентабельною культурою у 2025 році, що підтверджує показник EBITDA. Друге місце за рентабельністю займає пшениця, далі йдуть кукурудза, соя та ріпак.

Як пише Delo.ua, про це свідчать результати дослідження Всеукраїнського конгресу фермерів, дані якого отримало агентство Укрінформ.

Експерти підрахували, що за умови сприятливої погоди та належної технологічної підтримки (включаючи ефективне використання добрив, якісного насіння та сучасних засобів захисту), прибутковість культури може досягати $985 за гектар, особливо у західних регіонах України.

За рентабельністю соняшник посідає перше місце, випереджаючи пшеницю, кукурудзу, сою та ріпак.

Проте, за показниками врожайності та витрат соняшник таки поступається кукурудзі. Врожайність кукурудзи в різних регіонах коливається від 4 т/га до 9,7 т/га, тоді як соняшнику – від 2,2 т/га до 3,2 т/га. Витрати на вирощування соняшнику становлять 763-942 дол./га, кукурудзи - 847-1408 дол./га.

Фермери наголошують, що для забезпечення стабільного врожаю кукурудзи критично важливе внесення безводного аміаку та ґрунтових гербіцидів, а також включення пшениці та ріпаку до сівозміни.

Водночас соя протягом останніх двох років не приносила прибутку, що підтверджується розрахунками експертів: її прибутковість коливається від $86/га на півночі до $163/га на сході країни.

Раніше повідомлялося, що попри складні погодні умови, що гальмують збирання, попит на насіння соняшнику залишається високим, що сприяє зростанню цін. Через дефіцит олійні заводи змушені активно закуповувати сировину наперед.