Ціни на соняшникову олію продовжують зростання: які чинники впливають на ринок

Зниження прогнозів врожаю соняшника в Україні та стримування продажів фермерами призводять до подальшого зростання цін.Українські переробники активно користуються ситуацією, продаючи соняшникову олію за високими цінами на тлі ажіотажного попиту.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані Електронної зернової біржі України.

Ціни попиту

Ціни попиту на соняшникову олію в Україні за тиждень зросли ще на $20–30/т, досягнувши $1250–1265/т з доставкою до портів у листопаді, хоча ціни пропозицій заводів на базисі FCA складають близько $1250/т.

Ціни попиту на українську соняшникову олію з доставкою в ЄС зросли до $1340–1360/т DAP (Італія, Греція). При цьому ціни попиту на українську ріпакову та соєву олію в ЄС залишаються на рівні $1220–1260/т DAP (Польща, Німеччина).

Яка ситуація на світовому ринку олій?

Світові ринки починають насичуватись пропозицією. Котирування на пальмову олію різко знижуються через скорочення попиту, що невдовзі зменшить спекулятивний попит і на дорогу соняшникову олію.

Листопадові котирування на пальмову олію за останні 7 днів впали на 4,4% до 4317 ринггитів/т (або $1022/т) через зростання виробництва в Малайзії та зниження темпів експорту. Експорт пальмової олії з країни за 25 днів жовтня скоротився на 0,5–1% порівняно з вереснем, що вказує на падіння попиту.

Ціни попиту на російську соняшникову олію за тиждень зросли на $10–20/т до $1220–1230/т FOB, отримавши підтримку від більшого врожаю соняшника на півдні РФ. Ціни на соняшникову олію з доставкою до Індії також зросли на $20–30/т, досягнувши $1340–1350/т CIF Mumbai.

Грудневі ф’ючерси на соєву олію на біржі в Чикаго знизились на 1% ($1107/т) за тиждень, незважаючи на різке спекулятивне зростання котирувань на сою (на 4,7%) в очікуванні торговельної угоди з Китаєм.

Раніше повідомлялося, що попри складні погодні умови, що гальмують збирання, попит на насіння соняшнику залишається високим, що сприяє зростанню цін. Через дефіцит олійні заводи змушені активно закуповувати сировину наперед.