Цены на подсолнечное масло продолжают рост: какие факторы влияют на рынок

Снижение прогнозов урожая подсолнечника в Украине и сдерживание продаж фермерами приводят к дальнейшему росту цен. Украинские переработчики активно пользуются ситуацией, продавая подсолнечное масло по высоким ценам на фоне ажиотажного спроса.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Электронной зерновой биржи Украины.

Цены спроса

Цены спроса на подсолнечное масло в Украине за неделю выросли еще на $20–30/т, достигнув $1250–1265/т с доставкой в порты в ноябре, хотя цены предложений заводов на базисе FCA составляют около $1250/т.

Цены спроса на украинское подсолнечное масло с доставкой в ЕС выросли до $1340–1360/т DAP (Италия, Греция). При этом цены спроса на украинское рапсовое и соевое масло в ЕС остаются на уровне $1220–1260/т DAP (Польша, Германия).

Какова ситуация на мировом рынке растительных масел?

Мировые рынки начинают насыщаться предложением. Котировки на пальмовое масло резко снижаются из-за сокращения спроса, что вскоре снизит спекулятивный спрос и на дорогое подсолнечное масло.

Ноябрьские котировки на пальмовое масло за последние 7 дней упали на 4,4% до 4317 ринггитов/т (или $1022/т) из-за роста производства в Малайзии и снижения темпов экспорта. Экспорт пальмового масла из страны за 25 дней октября сократился на 0,5–1% по сравнению с сентябрем, что указывает на падение спроса.

Цены спроса на российское подсолнечное масло за неделю выросли на $10–20/т до $1220–1230/т FOB, получив поддержку от большего урожая подсолнечника на юге РФ. Цены на подсолнечное масло с доставкой в Индию также выросли на $20–30/т, достигнув $1340–1350/т CIF Mumbai.

Декабрьские фьючерсы на соевое масло на бирже в Чикаго снизились на 1% ($1107/т) за неделю, несмотря на резкий спекулятивный рост котировок на сою (на 4,7%) в ожидании торгового соглашения с Китаем.

Ранее сообщалось, что несмотря на сложные погодные условия, тормозящие уборку, спрос на семена подсолнечника остается высоким, что способствует росту цен. Из-за дефицита масличные заводы вынуждены активно закупать сырье вперед.