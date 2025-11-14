Подсолнечник стал самой прибыльной культурой для украинских фермеров в этом году – исследование

Украинские фермеры назвали подсолнечник наиболее рентабельной культурой в 2025 году, что подтверждает показатель EBITDA. Второе место по рентабельности занимает пшеница, далее следуют кукуруза, соя и рапс.

Как пишет Delo.ua, об этом свидетельствуют результаты исследования Всеукраинского конгресса фермеров, данные которого получило агентство Укринформ.

Эксперты подсчитали, что при благоприятной погоде и надлежащей технологической поддержке (включая эффективное использование удобрений, качественных семян и современных средств защиты), доходность культуры может достигать $985 за гектар, особенно в западных регионах Украины.

По рентабельности подсолнечник занимает первое место, опережая пшеницу, кукурузу, сою и рапс.

Однако по показателям урожайности и расходов подсолнечник уступает кукурузе. Урожайность кукурузы в разных регионах колеблется от 4 т/га до 9,7 т/га, тогда как подсолнечника – от 2,2 т/га до 3,2 т/га. Расходы на выращивание подсолнечника составляют 763-942 долл./га, кукурузы – 847-1408 долл./га.

Фермеры отмечают, что для обеспечения стабильного урожая кукурузы критически важно внесение безводного аммиака и почвенных гербицидов, а также включение пшеницы и рапса в севооборот.

В то же время соя за последние два года не приносила прибыли, что подтверждается расчетами экспертов: ее доходность колеблется от $86/га на севере до $163/га на востоке страны.

Ранее сообщалось, что, несмотря на сложные погодные условия, тормозящие уборку, спрос на семена подсолнечника остается высоким, что способствует росту цен. Из-за дефицита масличные заводы вынуждены активно закупать сырье вперед.