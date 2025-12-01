Запланована подія 2

Закупівельні ціни на соняшник в Україні зростають через високий попит

Закупівельні ціни на соняшник в Україні зростають / Shutterstock

На внутрішньому ринку України триває підвищення закупівельних цін на соняшник. Попит з боку переробників залишається високим, особливо на великі партії та сировину з підвищеною олійністю. 

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "АПК-Інформ".

Це відбувається на тлі загального зниження пропозиції соняшнику в поточному сезоні та погіршення його якісних показників.

На початку тижня ціни попиту становили 27 500–28 800 грн/т СРТ-підприємство, однак до кінця звітного періоду вони зросли до 28 000–29 000 грн/т СРТ.

Додаткову підтримку ринку забезпечило також невелике зміцнення цін у секторі соняшникової олії, що традиційно корелює з вартістю насіння соняшнику.

Раніше повідомлялося, що в Україні попри складні погодні умови, що гальмують збирання, попит на насіння соняшнику залишається високим, що сприяє зростанню цін. Через дефіцит олійні заводи змушені активно закуповувати сировину наперед.

Автор:
Тетяна Гойденко