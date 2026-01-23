Закупівельні ціни на соняшник в Україні сягнули максимуму за сезон

В Україні закупівельні ціни на соняшник різко зросли та досягли найвищого рівня у сезоні 2025/26 на тлі подорожчання соняшникової олії на світових ринках і стрибка курсу долара на міжбанку.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Електронну зернову біржу.

Зростання цін на соняшникову олію та ослаблення гривні відносно долара на міжбанківському валютному ринку спричинили різке підвищення закупівельних цін на соняшник в Україні. За останній тиждень вони досягли максимальних показників у сезоні 2025/26.

Обмеження поставок української соняшникової олії підтримало зростання світових цін. Зокрема, вартість російської соняшникової олії за тиждень підвищилася на 20–30 дол./т — до 1270–1280 дол./т FOB Чорне море. Це, своєю чергою, призвело до зростання цін попиту на поставки до Індії — до 1390–1400 дол./т CIF Mumbai.

В Україні ціни попиту на соняшникову олію з доставкою до портів також зросли на 20–30 дол./т — до 1270–1280 дол./т. Загалом з початку року олія подорожчала на 50–60 дол./т.

На цьому тлі закупівельні ціни на соняшник за тиждень зросли на 1000–1500 грн/т і становлять 29 000–30 000 грн/т або 590–610 дол./т без ПДВ (за олійності 50%) з доставкою на завод. Окремі контракти фіксувалися за цінами вище 30 500 грн/т.

Додатковим фактором зростання став валютний ринок: протягом тижня курс долара на міжбанку сягав 43,56–43,59 грн/дол., а ціни на олію доходили до 1300 дол./т. Це дозволило переробникам вигідно реалізувати продукцію та оперативно підвищити закупівельні ціни на сировину.

Водночас попит на соняшник залишається обмеженим у часі. Частина переробних заводів, зокрема у південних регіонах, поки не планує відновлювати роботу через постійні обстріли та проблеми з електропостачанням. У зв’язку з цим експерти радять аграріям скористатися поточною хвилею високих цін.

Подальша динаміка ринку значною мірою залежатиме від результатів запланованих тристоронніх переговорів між Україною, США та росією, ключовою метою яких є припинення атак на енергетичну та портову інфраструктуру. У разі стабілізації ситуації та відновлення роботи більшої кількості заводів пропозиція олії може зрости, що створить передумови для зниження цін і зменшення спекулятивного попиту.

Раніше повідомлялося, що в Україні попри складні погодні умови, що гальмують збирання, попит на насіння соняшнику залишається високим, що сприяє зростанню цін. Через дефіцит олійні заводи змушені активно закуповувати сировину наперед.