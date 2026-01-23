Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,17

--0,01

EUR

50,52

--0,15

Готівковий курс:

USD

43,43

43,30

EUR

50,92

50,70

ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Закупівельні ціни на соняшник в Україні сягнули максимуму за сезон

соняшник
Ринок соняшнику вийшов на пікові ціни сезону / Depositphotos

В Україні закупівельні ціни на соняшник різко зросли та досягли найвищого рівня у сезоні 2025/26 на тлі подорожчання соняшникової олії на світових ринках і стрибка курсу долара на міжбанку.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Електронну зернову біржу.

Зростання цін на соняшникову олію та ослаблення гривні відносно долара на міжбанківському валютному ринку спричинили різке підвищення закупівельних цін на соняшник в Україні. За останній тиждень вони досягли максимальних показників у сезоні 2025/26.

Обмеження поставок української соняшникової олії підтримало зростання світових цін. Зокрема, вартість російської соняшникової олії за тиждень підвищилася на 20–30 дол./т — до 1270–1280 дол./т FOB Чорне море. Це, своєю чергою, призвело до зростання цін попиту на поставки до Індії — до 1390–1400 дол./т CIF Mumbai.

В Україні ціни попиту на соняшникову олію з доставкою до портів також зросли на 20–30 дол./т — до 1270–1280 дол./т. Загалом з початку року олія подорожчала на 50–60 дол./т.

На цьому тлі закупівельні ціни на соняшник за тиждень зросли на 1000–1500 грн/т і становлять 29 000–30 000 грн/т або 590–610 дол./т без ПДВ (за олійності 50%) з доставкою на завод. Окремі контракти фіксувалися за цінами вище 30 500 грн/т.

Додатковим фактором зростання став валютний ринок: протягом тижня курс долара на міжбанку сягав 43,56–43,59 грн/дол., а ціни на олію доходили до 1300 дол./т. Це дозволило переробникам вигідно реалізувати продукцію та оперативно підвищити закупівельні ціни на сировину.

Водночас попит на соняшник залишається обмеженим у часі. Частина переробних заводів, зокрема у південних регіонах, поки не планує відновлювати роботу через постійні обстріли та проблеми з електропостачанням. У зв’язку з цим експерти радять аграріям скористатися поточною хвилею високих цін.

Подальша динаміка ринку значною мірою залежатиме від результатів запланованих тристоронніх переговорів між Україною, США та росією, ключовою метою яких є припинення атак на енергетичну та портову інфраструктуру. У разі стабілізації ситуації та відновлення роботи більшої кількості заводів пропозиція олії може зрости, що створить передумови для зниження цін і зменшення спекулятивного попиту.

Раніше повідомлялося, що в Україні попри складні погодні умови, що гальмують збирання, попит на насіння соняшнику залишається високим, що сприяє зростанню цін. Через дефіцит олійні заводи змушені активно закуповувати сировину наперед.

Автор:
Тетяна Гойденко