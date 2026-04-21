Великий виробник олії запустив птахофабрику на Львівщині

На заході України запустили одну з найбільших птахофабрик України / Depositphotos

Група компаній “Оліяр” офіційно розширила сферу своєї діяльності, запустивши сучасну птахофабрику з виробництва харчових яєць у Львівській області. 

Як пише Delo.ua, про це повідомив голова Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів Сергій Ткачук.

Для компанії, яка раніше спеціалізувалася на інших галузях агровиробництва, птахівництво стало стратегічно новим етапом розвитку. Проєктна потужність об'єкта дозволить суттєво наростити обсяги виробництва яєць у регіоні.

Після завершення всіх етапів будівництва підприємство зможе утримувати до 2,3 млн голів птиці. Це дасть змогу щодня постачати на ринок понад 1,7 млн яєць. На території комплексу заплановано роботу 20 сучасних пташників.

Крім приміщень для птиці, інфраструктура включає високотехнологічний цех для сортування та фасування продукції, а також спеціалізовані склади для зберігання.

Наразі реалізовано перший етап проєкту, у межах якого вже утримується понад 100 тисяч голів птиці.

За словами Ткачука, на підприємстві впроваджено безкліткову вольєрну багатоярусну систему утримання, яка відповідає європейським стандартам у сфері благополуччя тварин.

Такий підхід забезпечує належні умови для утримання птиці, сприяє покращенню її фізіологічного стану та підвищенню якості продукції

Про компанію

"Оліяр" (Львівська область) реалізує свою продукцію під торговими марками "Майола", "Родинна", "Соняшна" і "Оліяр".

ОЕЗ компанії переробляє три види олійних культур. Оперує елеватором на 43 тис. м³. Підприємство є одним із найбільших виробників олії на заході України.

Компанія експортує соняшникову олію в країни ЄС і Близького Сходу, в Канаду, США та Африку. Кінцевим бенефіціаром є Ірина Залізна.

Нагадаємо, за підсумками 2025 року, Україна експортувала 458,1 тисячі тонн м’яса птиці. І хоча фізичний обсяг поставок незначно просів на 1,8%, фінансовий результат був позитивним: виторг зріс на 13,7%, сягнувши позначки у 1,15 мільярда доларів.

Автор:
Тетяна Бесараб