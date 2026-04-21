Крупный производитель масла запустил птицефабрику во Львовской области

Группа компаний Олияр официально расширила сферу своей деятельности, запустив современную птицефабрику по производству пищевых яиц во Львовской области.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил глава Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Сергей Ткачук.

Для компании, ранее специализировавшейся на других отраслях агропроизводства, птицеводство стало стратегически новым этапом развития. Проектная мощность объекта позволит существенно нарастить объем производства яиц в регионе.

После завершения всех этапов строительства предприятие сможет удерживать до 2,3 млн. голов птицы. Это позволит ежедневно поставлять на рынок более 1,7 млн. яиц. На территории комплекса запланирована работа 20 современных птичников.

Кроме помещений для птицы, инфраструктура включает в себя высокотехнологичный цех для сортировки и фасовки продукции, а также специализированные склады для хранения.

В настоящее время реализован первый этап проекта, в рамках которого уже содержится более 100 тысяч голов птицы.

По словам Ткачука, на предприятии внедрена бесклеточная вольерная многоярусная система содержания, отвечающая европейским стандартам в сфере благополучия животных.

Такой подход обеспечивает надлежащие условия для содержания птицы, способствует улучшению ее физиологического состояния и повышению качества продукции.

О компании

"Олияр" (Львовская область) реализует свою продукцию под торговыми марками "Майола", "Семейная", "Солнечная" и "Олияр".

ОЭЗ компании перерабатывает три вида масличных культур. Оперирует элеватором на 43 тыс. м3. Предприятие является одним из крупнейших производителей подсолнечного масла на западе Украины.

Компания экспортирует подсолнечное масло в страны ЕС и Ближнего Востока, Канаду, США и Африку. Конечным бенефициаром является Ирина Железная.

Напомним, по итогам 2025 года Украина экспортировала 458,1 тысячи тонн мяса птицы. И хотя физический объем поставок незначительно просел на 1,8%, финансовый результат был положительным: выручка выросла на 13,7%, достигнув отметки в 1,15 миллиарда долларов.