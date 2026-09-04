Sinsay превращается в маркетплейс и расширяет каталог товаров

Польский модный бренд Sinsay, входящий в состав ритейл-гиганта LPP Group, объявил о запуске собственного маркетплейса. Компания впервые за свою историю открывает онлайновую платформу продаж для внешних розничных партнеров.

Как пишет Dilo, об этом свидетельствует официальное сообщение LPP Group.

Проект будет развиваться как закрытая платформа с тщательно отобранными продавцами, отвечающими строгим стандартам сети.

На первом этапе развития маркетплейс сосредоточится на категориях, естественно дополняющих основной ассортимент бренда.

Речь идет о косметике, игрушках, обуви, товарах для дома и аксессуарах. К сотрудничеству будут привлекаться как крупные ритейлеры, так и небольшие специализированные компании.

Сторонние продавцы получат доступ к персональной панели управления для контроля ассортимента, цен и заказов.

Согласно планам развития, уже в 2027 году ассортимент новой платформы превысит отметку в 100 тысяч товаров. В том же году компания планирует выйти с проектом маркетплейса на свой первый зарубежный рынок.

Напомним, польская компания Pepco сообщила о планах начать работу в Украине во второй половине 2026 года и открыть первые магазины в Киеве, Черновцах, Тернополе и Мукачево.