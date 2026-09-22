Sinsay массово забирает покупателей у Shein и Temu после введения новых пошлин ЕС

Бюджетный бренд Sinsay, принадлежащий польскому ритейлеру LPP, начал быстро наращивать продажи. По словам финансового директора компании, это показатель того, что новые европейские пошлины на маленькие посылки успешно отвлекают покупателей от китайских интернет-магазинов.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Reuters.

С начала июля ЕС полностью упразднил беспошлинный режим для посылок стоимостью менее 150 евро, заменив его фиксированной пошлиной в размере 3 евро на основную часть потоков электронной коммерции.

Продажи выросли на 16,4%

Подобных темпов роста ритейлер не видел с 2024 года. Ранее показатели электронной коммерции LPP страдали из-за снижения расходов на маркетинг и масштабного пожара на складах в Румынии, который в начале 2026 года существенно продлил сроки доставки по всей Юго-Восточной Европе.

Однако уже во втором квартале продажи возобновились и выросли на 16,4% в годовом исчислении. Внутри бренда Sinsay динамика сначала соответствовала общим показателям группы, но с середины августа поднялась до 20–30%, а в сентябре продемонстрировала еще больший подъем.

В компании отмечают, что новые правила ЕС наконец-то сравнили конкурентные условия для местных европейских игроков и китайских платформ вроде Shein или Temu, устранив прежние рыночные искажения.

Новые вызовы и изменение поведения потребителей

Руководство польского ритейлера не считает текущую рыночную динамику вечной, однако прогнозирует, что возвращение китайских игроков к прежним показателям маловероятно.

Кроме регуляторных изменений финансовый директор обратил внимание на фундаментальные сдвиги в потребительском поведении. Хотя ценовой фактор остается важным, покупатели теперь гораздо охотнее платят за более высокое качество товара.

В частности, в начале осенне-зимнего сезона премиальные коллекции бренда Reserved с использованием натуральных материалов продемонстрировали рост более 30% в годовом исчислении как в обычных магазинах, так и онлайн, особенно в мегаполисах.

НДС на посылки в Украине

Верховная Рада 16 сентября поддержала в первом чтении законопроект №16051-1. Документ предусматривает отмену действующей льготы по НДС для товаров стоимостью до 150 евро, поступающих в Украину в международных почтовых и экспресс-отправлениях. За законопроект проголосовали 273 депутата.

По предложенным правилам, покупки через иностранные онлайн-платформы должны облагаться НДС по ставке 20%. Для товаров, приобретенных через маркетплейсы, налог планируется включать в стоимость покупки, а его уплату возложить на электронную платформу. Частные некоммерческие отправления стоимостью до 45 евро предлагают оставить без НДС.