Какие профессии пользуются спросом на рынке труда

На рынке труда востребованы продавцы, водители, бухгалтеры и грузчики. Самый большой дефицит кадров наблюдается среди квалифицированных рабочих и профессионалов.

Об этом сообщает Государственная служба занятости.

Аналитики ведомства выявили наиболее популярные на рынке труда профессии, поделив их на четыре большие категории:

для работников сферы торговли и услуг,

для квалифицированных рабочих,

для профессионалов и специалистов,

для неквалифицированных рабочих.

"Если говорить о работниках сферы обслуживания и предоставления услуг, то чаще всего речь идет о продавцах, администраторах, поварах, торговых представителях, баристах и официантах. Большой спрос по этим профессиям обусловлен текучестью кадров", — отмечают в ведомстве.

В категории квалифицированных рабочих наиболее востребованы водители, слесари, комплектующие, швеи и электричества.

У категории профессионалов и специалистов с высшим образованием наибольший спрос на бухгалтеров, инженеров, врачей, технологов, учителей и экономистов.

"Бизнесу сложно найти людей таких профессий, потому что для обучения или переучения нужны заметные деньги и время", — отмечают в ведомстве.

Среди неквалифицированных рабочих самые популярные запросы на грузчиков, уборщиков, кладовщиков и подсобных работников. В этой категории основная причина нехватки кадров – относительно невысокая заработная плата.

"Если же говорить о категориях в целом, то наиболее дефицитны представители второй и третьей групп (то есть квалифицированные рабочие и профессионалы)", — заключают в ведомстве.

С начала 2025 услугами Государственной службы занятости воспользовались 226 тысяч украинцев, из них имели статус безработного 163 тысяч. Из этого количества были трудоустроены на постоянное место работы или вовлечены в временную занятость 80 тыс. людей.

Отметим, уровень официальной безработицы в Украине сократился и в конце 2024 достиг исторического минимума. В декабре количество зарегистрированных безработных составило 94,2 тысячи, из них 75,8 тысяч (80%) – женщины.