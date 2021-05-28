Политика 20 минут назад

Европейский вещательный союз приостановил членство Беларуси

Организаторы "Евровидения" в шоке от "признаний" снятого с перехваченного рейса Ryanair Романа Протасевича, показанных БТРК

Фото: pogovorim.by Фото: pogovorim.by
Фото: pogovorim.by

Исполнительный совет Европейского вещательного союза (EBU) на заседании 28 мая принял решение о приостановлении членства Беларуси в лице Белтелерадиокомпании. Об этом говорится в сообщении организации.

Отмечается, что там внимательно следят за подавлением свободы СМИ в Беларуси и постоянно призывают БТРК как своего члена отстаивать наши основные ценности свободы слова, независимости и подотчетности.

Подписывайся на самые важные новости в Telegram

"После спорных выборов прошлым летом мы проводим кампанию за защиту независимой журналистики и свободы слова в стране. Мы публично поддержали журналистов Белтелерадиокомпании, протестовавших против вмешательства правительства. Мы также следили за освещением событий БТРК и сообщили о своих опасениях ее руководству", — заявили в EBU.

Читайте также:
Лукашенко о рейсе Ryanair: "Я не мог допустить, чтобы самолет упал на головы наших людей"

В союзе обратили внимание на демонстрацию по белорусскому телевидению "признательных" заявлений задержанных после принудительной посадки в Минске самолета Ryanair Романа Протасевича и Софии Сапеги.

"В последние недели нас особенно встревожила трансляция интервью, явно полученных под принуждением. Мы также отслеживали другие передачи Белтелерадиокомпании по этому вопросу, которые вызвали другие серьезные и совершенно исключительные опасения. В свете этих исключительных событий у исполнительного совета нет другой альтернативы, кроме как предложить приостановить членство БТРК в EBU", — говорится в заявлении.

На предоставление возращений до вступления решения в силу БТРК дали две недели.

Читайте также:
"Государственный терроризм": Данилов считает, что Беларусь могла сбить самолет Ryanair

Европейский вещательный союз — крупнейшее объединение национальных телерадиокомпаний в мире, базирующееся в Швейцарии. На сегодня в нем 69 членов, представляющих 115 организаций в 56 странах.

EBU является организатором ежегодного международного песенного конкурса "Евровидение" и ряда других телевизионных шоу-конкурсов, использующих этот бренд в названии.

Напомним, что в "Евровидении-2021" Беларусь не участвовала, поскольку еще 26 марта была дисквалифицирована за отказ заменить песню группы "Галасы ЗМеста", которую EBU посчитал имеющей политический контекст в свете событий, происходящих последний год в этой стране.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

В июне Украина может остаться без белорусского бензина А-95
В июне Украина может остаться без белорусского бензина А-95
"Там же наши люди": Лукашенко предложил вакцинировать украинцев "Спутником V" на границе
"Там же наши люди": Лукашенко предложил вакцинировать украинцев "Спутником V" на границе
Беларусь вводит на полгода режим лицензирования украинских товаров
Беларусь вводит на полгода режим лицензирования украинских товаров
Загрузка...
Новое видео
Как вынудить все подразделения компании работать как самостоятельные бизнесы — Владимир Маличевский

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. В Киеве легковушка врезалась в трамвай, вызвав пробку (ФОТО)

  3. "Крадут прямо на ходу": ЕБА обеспокоена масштабами воровства семян из фур на трассах

  4. В ПриватБанке назначили нового главу правления

  5. В 2021 году ЗАЗ планирует выпустить 10 тысяч автомобилей

Ивент
Стратегии защиты личной и профессиональной информации на Cybersafe 2021. new reality
Стратегии защиты личной и профессиональной информации на Cybersafe 2021. new reality
Эксперты обсудят инсайдерские угрозы для кибербезопасности бизнеса и расскажут об актуальных инструментах противодействия
Загрузка...