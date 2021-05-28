Европейский вещательный союз приостановил членство Беларуси

Исполнительный совет Европейского вещательного союза (EBU) на заседании 28 мая принял решение о приостановлении членства Беларуси в лице Белтелерадиокомпании. Об этом говорится в сообщении организации.

Отмечается, что там внимательно следят за подавлением свободы СМИ в Беларуси и постоянно призывают БТРК как своего члена отстаивать наши основные ценности свободы слова, независимости и подотчетности.

"После спорных выборов прошлым летом мы проводим кампанию за защиту независимой журналистики и свободы слова в стране. Мы публично поддержали журналистов Белтелерадиокомпании, протестовавших против вмешательства правительства. Мы также следили за освещением событий БТРК и сообщили о своих опасениях ее руководству", — заявили в EBU.

В союзе обратили внимание на демонстрацию по белорусскому телевидению "признательных" заявлений задержанных после принудительной посадки в Минске самолета Ryanair Романа Протасевича и Софии Сапеги.

"В последние недели нас особенно встревожила трансляция интервью, явно полученных под принуждением. Мы также отслеживали другие передачи Белтелерадиокомпании по этому вопросу, которые вызвали другие серьезные и совершенно исключительные опасения. В свете этих исключительных событий у исполнительного совета нет другой альтернативы, кроме как предложить приостановить членство БТРК в EBU", — говорится в заявлении.

На предоставление возращений до вступления решения в силу БТРК дали две недели.

Европейский вещательный союз — крупнейшее объединение национальных телерадиокомпаний в мире, базирующееся в Швейцарии. На сегодня в нем 69 членов, представляющих 115 организаций в 56 странах.

EBU является организатором ежегодного международного песенного конкурса "Евровидение" и ряда других телевизионных шоу-конкурсов, использующих этот бренд в названии.

Напомним, что в "Евровидении-2021" Беларусь не участвовала, поскольку еще 26 марта была дисквалифицирована за отказ заменить песню группы "Галасы ЗМеста", которую EBU посчитал имеющей политический контекст в свете событий, происходящих последний год в этой стране.