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Задержанного в Беларуси журналиста Протасевича доставили в СИЗО КГБ в Минске

Семья Протасевича узнала, что он находится в минском СИЗО КГБ, когда сестре Романа удалось передать ему посылку

Родители Романа Протасевича. Фото: Getty Images Родители Романа Протасевича. Фото: Getty Images
Родители Романа Протасевича. Фото: Getty Images

Скандально задержанного в Беларуси одного из основателей Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича перевели в СИЗО КГБ в Минске.

Там также находится его девушка, россиянка София Сапега, задержанная вместе с ним 23 мая после принудительной посадки самолета Ryanair, сообщил отец оппозиционера Дмитрий Протасевич, передает BBC.

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 При этом отец журналиста сомневается в том, что его сын "бодр и весел", как Роман якобы сообщил своему адвокату на первой встрече, состоявшейся 27 мая.

Отец Романа также уверен, что белорусские силовики пытали сына после задержания.

Как отмечается, семья Протасевича узнала, что он находится в минском СИЗО КГБ 28 мая, когда сестре Романа удалось передать ему посылку.

"Мы не знали, где он находится, пока дочь не передала посылку. А раз ее взяли, понятно, где он находится. Она передала то, что там разрешено — предметы личной гигиены... Он (Роман) просил книгу через адвоката, но ее не приняли, потому что печатная продукция запрещена", — рассказал Дмитрий Протасевич.

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Ранее отец белорусского оппозиционного блогера Романа Протасевича, комментируя обнародованное якобы видеопризнание сына, заявил, что у Романа, вероятно, нос сломан, а лицо загримировано, чтобы скрыть следы побоев.

Напомним, 23 мая белорусский режим принудительно посадил рейс Ryanair из Греции в Литву, которым летели Протасевич и Сапега. После посадки самолета белорусские силовики задержали Протасевича и его спутницу.

Вскоре после этого Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Британия и США, которые входят в G7, а также глава европейской дипломатии Жозеп Боррель отреагировали на задержание основателя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича в Беларуси. Они пригрозили режиму Александра Лукашенко новыми санкциями.

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