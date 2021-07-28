Беларусь уведомила Украину о закрытии границы, но ради вакцинации будет пускать

Государственная пограничная служба Украины сообщает, что согласно информации, поступившей от посольства Украины в Беларуси, въезд в эту страну ныне временно приостановлен.

В то же время, как говорится в сообщении ведомства, это ограничение не распространяется на иностранцев, следующих по дипломатическим и служебным паспортам, по пропуску (проездным документам) ООН или проездным документам ЕС, а также членов их семей, следующих с ними.

Также могут въезжать в Беларусь члены экипажей воздушных судов, судов внутреннего водного транспорта, поездных бригад, локомотивных бригад, проводники грузовых вагонов международного железнодорожного сообщения.

Кроме того, пускают иностранцев, которые являются супругами или близкими родственниками (родители, усыновители, дети, в том числе усыновленные, родные братья и сестры, бабушки, дедушки, внуки), имеющими разрешение на постоянное или временное проживание в Беларуси или граждан Беларуси.

Въезд разрешен и иностранцам, прибывающим в Беларусь для получения образования при предоставлении ими документов, подтверждающих цель данной поездки. Еще одной категорией таких лиц указаны следующие для проведения вакцинации от Covid-19.

При этом на въезде иностранцам, не имеющим разрешение на проживание в Беларуси, следует предоставить негативный результат теста на коронавирус, сделанный не ранее 72 часов до въезда. Причем соответствующий документ не принимается на украинском языке (только на английском, русском и белорусском).

Напомним, что 2 июля Александр Лукашенко заявил, что поручил пограничным войскам Беларуси полностью перекрыть границу с Украиной. В то же время он заявил, что в Беларусь смогут въехать "только мирные граждане", и фактически пригрозил убийством всем остальным, заявив, что их "в плен брать не будут".

В этом контексте он рассказал о якобы вскрытии в Беларуси неких "спящих" террористических ячейках, так называемых отрядах самообороны. По словам Лукашенко, координатором деятельности выступают Литва, Польша, США, Украина и Германия.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 5 июля заявил, что граница с Беларусью открыта, а заявления Лукашенко о контрабанде оружия через нее полностью не соответствуют действительности.

12 июля министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил, что ее граница с Украиной продолжает быть открытой для "обычных" граждан, в которых Беларусь не видит представителей организованной преступности.

Отметим при этом, что еще в мае Лукашенко предложил вакцинировать украинцев от Covid-19 на границе российским препаратом "Спутник V", запрещенным к использованию в Украине.

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