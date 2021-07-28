Политика 20 минут назад

Украина поможет Литве оградиться от Беларуси колючей проволокой из-за наплыва иракцев

За последние сутки литовские пограничники отловили рекордное число мигрантов, а всего их поймали уже более 3 тысяч

Фото: Служба охраны госграницы Литвы Фото: Служба охраны госграницы Литвы
Фото: Служба охраны госграницы Литвы

Украина намерена предоставить Литве гуманитарную помощь в виде колючей проволоки для обустройства границы с Беларусью. Соответствующий проект указа президента был одобрен на заседании Кабинета министров 28 июля, сообщил в своем Twitter министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Мы общались с Габриэлюсом Ландсбергисом на этих выходных о беспрецедентном миграционном кризисе, с которым Литва столкнулась из-за Александра Лукашенко. Сегодня мы решили снабдить Литву колючей проволокой, чтобы укрепить границу. Наш друг и союзник по Люблинскому треугольнику всегда может рассчитывать на нас", — подчеркнул он.

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Как отметил Кулеба на заседании правительства, решение вызвано критическим ростом числа нелегальных мигрантов, которые попадают в Литву со стороны Беларуси, и обращениями литовской стороны, передает "Интерфакс-Украина".

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В свою очередь, Служба охраны государственной границы Литвы 28 июля сообщила, что за одни сутки поймала 171 нелегального мигранта. Всего же их в этом году перебралось в Литву из Беларуси уже 3027 мигрантов, из чего 2366 — только в июле. 1910 человек оказались гражданами Ирака, 191 — Республики Конго, 129 — Камеруна, 83 — России, 81 — Ирана.

Напомним, 13 июля парламент Литвы признал поток иностранных мигрантов из Беларуси гибридной агрессией, а самих мигрантов призвал трактовать как участников агрессии и по возможности отправлять обратно в страны их происхождения. Ранее власти Литвы заявили, что были вынуждены привлечь армию для сдерживания потока мигрантов.

В Беларуси при этом официально признают, что намеренно ослабили контроль на линии границы в ответ на санкции Евросоюза, чтобы мигранты в итоге хлынули в максимально недружественную Беларуси на сегодняшний день Литву.

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