Лукашенко поручил полностью перекрыть границу с Украиной

Александр Лукашенко поручил пограничным войскам Беларуси полностью перекрыть границу с Украиной. Об этом он рассказал на торжественном собрании в честь Дня независимости Беларуси, передает местное госинформагентство БЕЛТА.

"Огромное количество оружия поступает из Украины в Беларусь. Поэтому я поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной", — заявил он.

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Политик добавил, что в Беларусь смогут въехать "только мирные граждане". "Всех остальных в плен брать не будем", — предупредил он.

По словам Лукашенко, в Беларуси были вскрыты "спящие" террористические ячейки, так называемые отряды самообороны.

"Цель этих ячеек — насильственная смена власти в "день икс". Они сами пока не знают, что это за "день икс": к нему надо подвести наш народ, как они считают, наше государство", — отметил он.

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Лукашенко заявил, что координаторами такой деятельности выступили Литва, Польша, США, Украина и Германия. Он указал, что был создан Telegram-ресурс "Отряды самообороны Беларуси", набравший 2,5 тысяч подписчиков.

"Это их боевой резерв. Мы их знаем в лицо. И внимание: владелец чата — гражданин Германии господин де Хоффман, ранее гражданин России и Украины. Основной модератор этого действа — гражданка Российской Федерации Трубникова", — утверждает Лукашенко.

Он также заявил, что недавно эти силы якобы пытались уничтожить большое количество лесозаготовительной техники в лесхозах.

"Фамилия исполнительницы, которая сама вызвалась, — Н. Матвеева. Перехвачена группой "Альфа", арестована и дает показания. В ближайшее время мы вас ознакомим с ними. Какая цель — поджечь колонну автомобилей ночью, выложить это в интернете и показать: смотрите, мы живы, мы боремся и свергнем этот режим. Это было 8 июня — ее задержание. Покушение не удалось", — рассказал Лукашенко.

По его словам, "отряды самообороны" также пытались подорвать узел связи Военно-морского флота России в белорусской Вилейке, что он обсуждал во время последнего телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным.

"Мы серьезнейшим образом обсудили и эту проблему. Результат этого обсуждения вы понимаете: все участники теракта, в том числе те, кто осуществлял и организовывал, в течение двух суток были найдены и арестованы", — заявил Лукашенко.

Кроме того, он заявил о попытке 1 июля убийства журналиста провластного телеканала СТВ Григория Азаренка, известного и за границей своими радикальными пролукашенковскими взглядами. В этой связи он также упомянул Украину.

"И еще одно покушение на преступление, которое может привести в ужас (по крайней мере, весь этот зал): попытка убийства нашего журналиста Григория Азаренка. Это случилось прошлой ночью: 1 июля. Цель (цитирую) — обездвижить, захватить, бросить в багажник. Вывезти в лес в самое глухое место, отрезать язык. Взять ножницы, чтобы сам это сделал", — рассказал Лукашенко.

По его утверждению, если Азаренок не сделал бы это сам, то "тот, кто был нанят за 10 тысяч долларов", должен был осуществить эту операцию, заснять на камеру и выложить в интернет.

"Это преступление задумывалось как предупреждение: смотрите, мы вас всех перережем, как минимум отрежем языки, чтобы молчали. Если не получится — убить. Пистолет был привезен из Украины и спрятан в тайнике в Гомельской области, как и другие приборы (тепловизоры и прочее), которые использовались при попытке подорвать вилейскую станцию связи РФ с военно-морским флотом в Атлантике", — рассказал Лукашенко.

По его информации, пропагандиста пытались захватить или убить уже трижды, причем целью было сделать прямо в квартире. Лукашенко заявил, что в итоге длительной операции все участники были изобличены, а их тайники найдены.

"Операция продолжалась долго. Опять спросите фамилию? Пожалуйста, это Сосновский. Арестован и дает показания", — добавил он.

Напомним, что еще в октябре 2020 года Беларусь ограничила въезд на свою территорию через наземные пункты пропуска граждан, следующих из Украины, а также Латвии, Литвы и Польши. До этого Лукашенко объявлял о закрытии границ с Польшей и Литвой, а также усилении границы с Украиной.

В мае сообщалось, что Беларусь ввела сбор за пересечение границы с Украиной в Гомельской области, а также с Литвой и Польшей в Гродненской.

Отметим также, что в конце июня в Верховной Раде появился проект постановления о прекращении любых дипломатических отношений Украины с Беларусью, кроме тех, которые касаются вопросов беженцев и политзаключенных.