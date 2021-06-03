Украина должна готовиться к худшему сценарию в отношениях с Беларусью режима Лукашенко

Все тайное когда-нибудь становится явным. В 2014 году "последний диктатор Европы" получил исторический шанс и в одно мгновение ока превратился в "голубя мира", предложив Минск как площадку для диалога в конфликте между Украиной и РФ. Именно так: Украины и России, при посредничестве ОБСЕ, ибо Минская Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) официально состоит из представителей Украины, России и ОБСЕ. Представители т.н. Л/ДНР принимают участие во встречах ТКГ исключительно в статусе наблюдателей, а не сторон переговоров.

В это самое время "белорусский бацька" значительно капитализировал на ситуации и стал ее основным выгодополучателем в прямом и переносном смысле слова: ЕС начал постепенно смягчать санкции относительно Беларуси, основной канал транспортной воздушной коммуникации между Украиной и Россией стал пролегать через ее территорию, Беларусь заменила Россию как контрагента по части украинских контрактов. Сам же Лукашенко начал наращивать свой политический капитал равноудаленного игрока в российско-украинском конфликте, взывая к пацифистскому "ребята, давайте жить дружно!".

Подпишитесь на канал DELO.UA

Все же в этой хрупкой конструкции были изначально заложены системные сбои, которые неизбежно должны были проявить себя со временем. Кажущаяся нейтральность Лукашенко в конфликте между РФ и Украиной не могла быть настоящей, учитывая военные союзнические обязательства, соподчиненную роль (читай — зависимость) и крепкие экономические интеграционные узы между Беларусью и Россией. Лояльность к "последнему диктатору" со стороны западного сообщества была вызвана не качественной ценностной трансформацией самого "бацьки" и его режима, а видимой цивилизованной позицией, которую Лукашенко занял во внешней для себя ситуации — конфликте ближайших соседей. "Бацька" не перевоспитывался, а конфликт Украины с РФ если его и касался, то только в части новых материальных бонусов, которые Лукашенко приобретал на частичном разрыве украинско-российских торговых связей.

2020 год выдался фатальным на катаклизмы не только планетарного масштаба. В личный архив Лукашенко он может войти как маркер начала позорного конца более чем двух десятилетий своего правления. Именно эта борьба за политическое выживание и стала тем триггером, который спровоцировал Лукашенко сбросить маску и проявить свое истинное лицо. Жестокие репрессии и подавление инакомыслия, бесчеловечные пытки политических заключенных, целый народ, который стал заложником маниакального удержания власти… Увы, в свете последних событий господин Лукашенко являет миру свое истинное лицо. Без грима.

"Леопард никогда не поменяет своих пятен". За забвение этой истины, как и за свою наивность, приходится платить чудовищную цену. Однако сейчас многие вещи стали становиться на свои места. Хотя эта новая реальность не комфортна для многих, ее следует признать. Плюс в том, что именно в этой новой реальности "царь — настоящий"!

Именно сегодняшние заявления и действия Лукашенко отражают его суть и реальные угрозы Украине от российско-белорусского мезальянса. Два свежих события — (1) заявление квазилегитимного белорусского президента о намерениях запустить авиасообщение с Крымом через территорию России и (2) подтвержденная готовность белорусских правоохранительных органов на проведение совместных с представителями непризнанных Л/ДНР следственных действий по расследованию фактов участия блогера и политического активиста Романа Протасевича в военных действиях на востоке Украины — можно смело трактовать как фактическое признание "бацькой" аннексии Крыма Россией и самопровозглашенных республик в Луганской и Донецкой областях Украины.

Отдельного внимания заслуживают также призывы Лукашенко к украинцам приезжать и вакцинироваться от Сovid-19 русской вакциной Sputnik-V в специальных мобильных пунктах в пограничной территории.

Если эти заявления будут подкреплены реальными действиями, для Украины наступает момент истины. Мы вынуждены будем открыто признать эти действия открыто враждебными и такими, что подрывают украинскую государственность. С вытекающими отсюда последствиями для двусторонних украинско-белорусских отношений.

Украинская власть в отношениях с Беларусью более не сможет удерживаться в комфортном для себя режиме лимбо и business as usual. Точечные спецэффекты в виде отдельных санкций или закрытия украинского неба для белорусских авиакомпаний — при сохранении полноценного дипломатического представительства высшего статуса (посол, а не временный поверенный) и активных бизнес-операций с государственными белорусскими предприятиями — будут вызывать недоумение и квалифицироваться как беспринципность.

Хваленая креативность в поисках "вариантов Б" должна будет найти свое воплощение в активных практических действиях правительства Украины по замене критических статей белорусского импорта — нефтепродуктов (по отдельным данным, закрывают до 50% потребностей украинского рынка), битумных смесей (до 60% украинского рынка), удобрений (до 35-40%). По утверждениям специалистов, решения по замене белорусского продукта могут быть найдены. В том числе и на внутреннем украинском рынке. То же касается и импорта белорусской электроэнергии.

Читайте также: Без Беларуси. Сможет ли Украина пережить прекращение поставок нефтепродуктов

Впрочем, пока по всем признакам ситуация не будет сильно меняться в сторону радикального разрыва двусторонних отношений. Стороны не собираются понижать уровень взаимного дипломатического представительства. Кто из белорусских физических и юридических лиц попадет под санкции Украины и как надолго, станет понятно в ближайшие дни, однако аналитики не предрекают серьезных масштабных решений.

В условиях ужесточения санкций ЕС и возможной потери существенной части европейских экспортных рынков для Беларуси, Украина — второй по значению торговый партнер — становится еще более привлекательной для действующего белорусского режима как источник валютной выручки (негативное сальдо торгового баланса между нашими странами варьируется в соотношении 2/1 в пользу Беларуси). Поэтому ожидать, что Лукашенко будет инициировать разрыв связей,маловероятно. "Щекотание нервов" украинских производителей перспективой индивидуального лицензирования отдельных украинских товаров может продолжаться некоторое время, но стороны могут отрегулировать этот вопрос к обоюдному согласию.

Гораздо бОльшую тревогу у нас должна вызывать активная интеграция систем безопасности и обороны России и Беларуси (или, скорее, поглощение белорусской системы Россией). Запланированные на осень военные учения Запад-2021, формирование Россией более 20 новых воинских подразделений на своих западных границах, усиление приграничной территории Беларуси с Украиной превращают более 1000 км украинской границы в зону потенциального напряжения.

После таких ярких заявлений "бацьки" о том, что народные протесты в Беларуси были инспирированы, подготовлены и координировались западными спецслужбами и Украиной, а наша страна продолжает вмешиваться во внутренние дела Беларуси на стороне оппозиции, кто может полагаться на заверения Лукашенко, что "ни один танк не пересечет границу Украины со стороны Беларуси"? В этом уравнении слишком много неизвестных. Будет ли это еще Беларусь или уже полноценное Союзное государство? Будут ли это танки, ведь о других видах техники им ничего не было сказано? Будет ли сам Лукашенко дееспособен отдавать распоряжения? Будет ли автономность у его решений?

В любом случае, Украине следует готовиться к худшему в отношениях с Беларусью режима Лукашенко. Иллюзия того, что, поддерживая видимость неконфликтных контактов с "последним диктатором Европы", мы снижаем риски военного сценария на этом векторе, может стоить слишком дорого.