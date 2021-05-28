Беларусь вводит на полгода режим лицензирования украинских товаров

Руководство Республики Беларусь вводит на шесть месяцев режим индивидуального лицензирования ряда украинских товаров.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель министра экономики — торговый представитель Украины Тарас Качка.

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"По оперативной информации, Беларусь ввела режим индивидуального лицензирования на импорт ряда украинских товаров: кондитерские изделия, шоколад, соки, пиво, плиты ДСП и ДВП, обои, туалетная бумага и упаковка, кирпич, керамическая плитка, стеклянные ампулы, сельхозтехника для посева, стиральные машины и мебель. Это решение утверждено постановлением Совета министров Беларуси от 26 мая №292", — написал торгпред.

По его словам, решение вступит в силу через 10 месяцев после публикации и рассчитано на полгода.

"Такие действия являются необоснованными и дискриминационными. Режим индивидуального лицензирования означает ручное управление ввозом украинской продукции в Беларусь. Правительство проводит консультации с производителями по устранению негативных последствий дискриминационных действий правительства Беларуси", — заявил Качка.

Ранее сообщалось, что правительство Беларуси запретило ввоз ряда товаров, которые производятся в Чехии и Германии.

После этого стало известно, что с 1 июня областной совет депутатов Гомельской области Беларуси, которая граничит с Украиной, вводит местный сбор за пересечение границы на выезд транспортом.

В октябре 2020 года Госпогранслужба Беларуси запретила въезд в страну гражданам Украины, Польши и Литвы. Такие меры были приняты из-за того, что власти Беларуси продолжают считать эти соседние государства угрозой.