Власти Беларуси запретили ввоз в страну автомобилей Skoda и косметики Nivea

Правительство Беларуси запретило ввоз ряда товаров, которые производятся в Чехии и Германии.

Об этом говорится в заявлении на сайте белорусского Кабмина.

"Для обеспечения защиты национальных интересов, с учетом недружественных действий в отношении белорусского народа правительством установлен перечень товаров, запрещенных к ввозу и реализации на территории Республики Беларусь", — говорится в сообщении.

В частности, в санкционный список попали товары:

- чешского производителя автомобилей Škoda Auto;

- немецкой фирмы Liqui Moly, производящей автомобильные масла, смазочные материалы и присадки;

- немецкого производителя средств по уходу за кожей Beiersdorf AG (бренды Nivea, Eucerin, Tesa, Hanspalast и другие).

Как отмечается, при выявлении запрещенных товаров при ввозе в страну, их отправят обратно. Если же санкционную продукцию обнаружат в магазинах, на рынках, выставках, ярмарках или при онлайн-продаже, реализаторам предпишут запретить продавать такой товар.

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При этом на ввозимые гражданами товары для личного пользования эти меры распространяться не будут. Под исключение попадут также машины, которые зарегистрированы в странах Евразийского экономического союза и которые ввезены в одну из стран-членов организации на временной основе.

Указано, что основные пункты постановления вступают в силу через 10 дней после официального опубликования документа. Установленный перечень запрещенных товаров действителен в течение полгода (6 месяцев).​

Напомним, в январе 2021 года производитель Nivea заявил об отказе спонсировать чемпионат мира по хоккею в Беларуси из-за жестоких действий режима Александра Лукашенко. После этого от спонсирования отказались Skoda и Liqui Moly.

Как сообщалось, Международная федерация хоккея позже заявила о переносе проведения чемпионата из Минска в Латвию.